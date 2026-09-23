Fotbalul internațional revine după Mondial: ultimul „dans” al lui Messi și următoarea bornă urmărită de Ronaldo

Despărțirea lui Messi de naționala Argentinei este unul dintre principalele momente ale revenirii fotbalului internațional după Cupa Mondială, competiție la finalul căreia echipa a pierdut titlul mondial, potrivit Associated Press.

Naționala sud-americană a fost învinsă cu 1-0 de Spania în finala disputată pe MetLife Stadium, iar Messi a fost surprins în lacrimi după meci. La 39 de ani, turneul era considerat ultima sa șansă de a câștiga pentru a doua oară consecutiv Cupa Mondială.

Chiar dacă retragerea sa nu a reprezentat o surpriză, mai ales din perspectiva vârstei, Messi avusese evoluții apreciate la turneul final. Meciul de la Buenos Aires îi va oferi acum posibilitatea de a-și încheia cariera internațională în fața publicului argentinian.

Președintele Federației Argentiniene de Fotbal, Claudio Tapia, a declarat că va fi „despărțirea pe care o merită”.

Mbappé și Yamal, o nouă rivalitate pentru Balonul de Aur

În timp ce Messi se pregătește să închidă capitolul Argentina, o nouă generație concurează pentru statutul de cel mai bun fotbalist al lumii.

Kylian Mbappé, Lamine Yamal și Harry Kane se numără printre candidații la Balonul de Aur, distincție pentru care este nominalizat și Messi.

Rivalitatea dintre Mbappé și Yamal capătă o semnificație aparte și prin prisma cluburilor la care evoluează. Francezul joacă pentru Real Madrid, iar Yamal pentru Barcelona, într-o confruntare care amintește de perioada în care Messi și Cristiano Ronaldo au dominat ani la rând lupta pentru cele mai importante trofee individuale.

Yamal, ajuns la 19 ani, vine după câștigarea Cupei Mondiale cu Spania și a titlului în campionatul spaniol cu Barcelona.

Mbappé nu a reușit să cucerească un al doilea titlu mondial, însă a stabilit, potrivit AP, un nou record de 22 de goluri marcate în istoria turneului.

Harry Kane intră și el în această cursă după ce a primit Gheata de Aur pentru statutul de cel mai bun marcator din Europa în sezonul trecut și a început actuala stagiune cu șase goluri în șapte apariții.

Cristiano Ronaldo nu renunță la borna de 1.000 de goluri

Un alt veteran al fotbalului mondial își continuă însă cariera internațională. Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, a fost convocat de noul selecționer Jorge Jesus pentru următoarele meciuri ale Portugaliei din Nations League.

Ronaldo a ratat ultima sa oportunitate de a câștiga Cupa Mondială, dar continuă cursa către o performanță fără precedent. Saudi Pro League a anunțat în această lună golul cu numărul 979 din cariera portughezului, ceea ce îl plasează la 21 de reușite de pragul de 1.000.

Zidane și Klopp, printre marile nume ajunse pe băncile naționalelor

Revenirea fotbalului internațional aduce schimbări importante și la nivelul selecționerilor.

Zinedine Zidane i-a succedat lui Didier Deschamps la conducerea Franței, iar Jürgen Klopp a preluat Germania după ce aceasta nu a reușit, pentru a treia ediție consecutivă, să ajungă în optimile unei Cupe Mondiale masculine.

Cei doi se alătură altor antrenori cu palmares impresionant care au făcut trecerea de la fotbalul de club la cel internațional, printre care Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, și Thomas Tuchel, aflat la conducerea Angliei.

În Italia, Roberto Mancini a revenit la echipa națională, pe care a condus-o anterior spre câștigarea Euro 2020.

Dincolo de toate aceste schimbări, următoarea fereastră internațională va avea însă și o puternică încărcătură simbolică: fotbalul mondial se pregătește pentru ultima apariție a lui Lionel Messi în tricoul Argentinei.