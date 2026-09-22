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Lamine Yamal, despre șansele de a câștiga Balonul de Aur: Nu are nicio legătură cu numărul de goluri marcate

Lamine Yamal a fost întrebat în cadrul unui interviu despre viziunea sa asupra Balonului de Aur și a vorbit despre șansele lui de a câștiga prestigiosul premiu. Atacantul catalan a declarat că acest titlu „nu are nicio legătură cu numărul de goluri marcate”.
Lamine Yamal, despre șansele de a câștiga Balonul de Aur: Nu are nicio legătură cu numărul de goluri marcate
Ioana Târziu
22 sept. 2026, 21:49, Sport
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Cu trei titluri în palmares, inclusiv Cupa Mondială din America de Nord, Lamine Yamal se numără printre favoriții la ridicarea trofeului pe 26 octombrie la Londra.

Într-un interviu amplu acordat ziarului francez L’Équipe, atacantul catalan a fost întrebat despre viziunea sa asupra Balonului de Aur.

„Balonul de Aur este premiul pentru cel mai bun jucător al anului, jucătorul excepțional, cel pe care îl privești cu plăcere, cel cu acea magie, care te face să zâmbești, care te face să vrei să urmărești un meci doar pentru el”, a răspuns Lamine Yamal, potrivit Le Figaro.

Balonul de Aur „nu are nicio legătură cu numărul de goluri”

„Nu are nicio legătură cu numărul de goluri pe care le marchează sau cu orice altceva. Când mă gândesc la Balonul de Aur, mă gândesc la Messi, la Ronaldinho, la acei jucători excepționali care te fac să visezi”, a adăugat el.

El crede că „toți cei care se uită la fotbal știu care sunt punctele mele forte. Pe teren, mă distrez, joc bine, așa cum vreau. De asemenea, am avut norocul să câștig multe titluri cu Barça; așa a fost în ultimii doi ani. Și am reușit să câștig cel mai important titlu, Cupa Mondială, cu echipa mea națională. Dar dincolo de asta, cred că stilul meu de joc este argumentul meu cel mai puternic și ceea ce mă face diferit”.

Președintele FC Barcelona îl susține pe Lamine Yamal în cursa pentru prestigiosul premiu

Săptămâna trecută, președintele FC Barcelona a anunțat că îl susține pe Lamine Yamal în cursa pentru Balonul de Aur.

„Îl merită și mi se pare normal să fie considerat unul dintre favoriți”, a declarat președintele FC Barcelona, Joan Laporta.

Laporta consideră că performanțele lui Yamal din sezonul trecut îi justifică candidatura la trofeu.

„Să nu uităm că Balonul de Aur recompensează meritele de pe durata unui întreg sezon. Lamine, pe lângă talentul său individual, a avut merite și la nivel colectiv, câștigând La Liga, Supercupa Spaniei și Cupa Mondială”, a afirmat el.

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