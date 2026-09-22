Premii record la Europenele de atletism din 2028. Câți bani va primi un campion european

Competiția programată în Silezia, Polonia, va pune la dispoziția sportivilor premii totale de aproximativ 3 milioane de lire sterline, potrivit BBC.

Noua grilă se va aplica tuturor celor 50 de probe. Campionii europeni vor primi câte 30.000 de euro, medaliații cu argint vor încasa 15.000 de euro, iar ocupanții locului al treilea vor fi recompensați cu 10.000 de euro.

Vor primi bani și sportivii care ratează podiumul. Locul al patrulea va fi recompensat cu 5.000 de euro, iar următoarele poziții, până la locul opt, vor aduce premii de 4.000, 3.000, 2.000 și, respectiv, 1.000 de euro.

European Athletics susține că noul sistem urmărește să ofere aceeași recunoaștere financiară tuturor disciplinelor și să îi recompenseze pe toți sportivii care ajung între primii opt.

Schimbare importantă față de Europenele din 2026

Sistemul este semnificativ diferit de cel utilizat la Campionatele Europene de la Birmingham din 2026.

La ediția respectivă nu au existat premii standard pentru fiecare medalie. Un fond total de 500.000 de euro a fost împărțit între cele mai valoroase zece performanțe din zece categorii, stabilite în baza tabelelor de punctaj World Athletics.

Fiecare dintre performanțele selectate a fost recompensată cu un bonus „Gold Crown” de 50.000 de euro.

Atletismul pune tot mai mulți bani în joc

Majorarea premiilor vine într-o perioadă în care competițiile internaționale încearcă să ofere stimulente financiare mai consistente sportivilor de elită.

World Athletics a pus recent la bătaie 10 milioane de dolari pentru noua sa competiție Ultimate Championship de la Budapesta, descriind suma drept cel mai mare fond de premiere din istoria atletismului. Câștigătorul fiecărei probe individuale a primit 150.000 de dolari.

Calendarul din 2028 va fi însă unul extrem de încărcat. Pe lângă o nouă ediție Ultimate Championship și sezonul Diamond League, sportivii vor avea în față Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Europenele sunt programate la începutul lunii iunie, cu aproximativ șase săptămâni înainte de debutul Jocurilor Olimpice.

Christian Milz, directorul executiv al European Athletics, a explicat că noua structură de premiere reflectă angajamentul organizației față de sportivi și reprezintă o modalitate de a recunoaște și susține performanțele acestora.