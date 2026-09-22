Tricolorii se opresc în sferturile de finală la EuroVolley. România, învinsă de Franța cu 3-0

Scorul în sfertul de finală de la EuroVolley a fost 3-0 în favoarea Franței. Pe seturi a fost 25-16, 25-19 și 25-19.

Cei mai buni realizatori pentru România au fost Chiţigoi (11 puncte), Runcan (6), Aciobăniţei (6).

„Tricolorii” au ajuns în această fază a competiției după ce au trecut de Ucraina în optimi, tot cu 3-0. S-au impus cu 25-22, 25-21 și 30-28 și au ajuns pentru a doua ediție consecutivă între primele opt echipe ale Europei.

Franța a ajuns în sferturi după ce a eliminat Portugalia, tot cu 3-0, și a avut ocazia revanșei pentru înfrângerea suferită la Cluj.

Partida din sferturi a fost o reeditare a confruntării din faza grupelor, când România a produs una dintre surprizele competiției și a învins Franța, campioana olimpică, cu 3-2 la Cluj-Napoca.

Românii au revenit atunci de la 0-2 la seturi și s-au impus după un meci dramatic.

Franța și România s-au întâlnit și la ediția precedentă a Campionatului European, în 2023, tot în faza sferturilor de finală, când francezii s-au impus.

Pentru România, parcursul la EuroVolley 2026 se încheie astfel în sferturile de finală. „Tricolorii” au reușit însă să ajungă pentru a doua ediție consecutivă între primele opt echipe ale Europei.

Partida a ultima sub tricolor a căpitanului Marian Bala.