Făcea mii de sărituri pe scările blocului în pandemie. Povestea lui Daniel Chițigoi, voleibalistul român care impresionează la EuroVolley

Confederația Europeană de Volei (CEV) descrie parcursul jucătorului român, chiar în ziua în care România joacă împotriva Franței pentru un loc în semifinalele EuroVolley.

Pentru Daniel Chițigoi, voleiul nu este un sprt descoperit pur și simplu; a fost „limba maternă” vorbită de ambele părți ale arborelui său genealogic.

Bunicul său, Constantin Chițigoi, a făcut parte din naționala României la Jocurile Olimpice de la München din 1972, unde echipa a terminat pe locul cinci, și a fost apoi antrenor al naționalei între 1998 și 2001.

Mama lui, Radostina Gradeva-Chițigoi, a jucat, la rândul ei, pentru naționala Bulgariei, în timp ce tatăl său, Cristian Chițigoi, a evoluat pentru cluburile importante din România și pentru reprezentativa națională.

Daniel spune însă că nu a privit niciodată acest trecut ca pe o presiune.

„Nu am văzut-o niciodată ca pe o povară. Crescând în jurul acestei istorii, am avut cu siguranță o motivație în plus. În același timp, mi-am dorit întotdeauna să-mi construiesc propria carieră și propria identitate. Am vrut întotdeauna să fiu mai bun”, a povestit voleibalistul pentru CEV.

Antrenament pe scara blocului

Născut la Varna, în Bulgaria, în 2005, Chițigoi a început pregătirea de performanță sub îndrumarea bunicului său, care l-a antrenat timp de doi ani și l-a învățat elementele fundamentale ale jocului.

„Cele mai multe sfaturi ale lui s-au concentrat pe formarea caracterului și pe partea mentală – să rămân umil și să continui să muncesc indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul meu”, a spus Chițigoi.

În timpul pandemiei, când antrenamentele obișnuite au fost suspendate, a improvizat un spațiu de pregătire chiar în blocul în care locuia, alergând și sărind în sus și în jos pe trepte de mii de ori pe zi.

Această concentrare neobosită a dat roade încă de la început.

Poate ataca mingea de la o înălțime de 3,67 metri

La 15 ani, Chițigoi debuta în prima ligă din România. La 18 ani ajungea la puternica echipă poloneză ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, iar ulterior devenea cel mai tânăr jucător străin care câștiga premiul de MVP al campionatului polonez.

La 2,04 metri, voleibalistul român poate ataca mingea de la o înălțime de 3,67 metri.

Ascensiunea sa continuă și la națională. România a ajuns în sferturile de finală ale EuroVolley 2026, după ce a eliminat Ucraina în optimile de finală, iar următorul adversar este Franța, campioana olimpică.

„Am venit aici crezând în noi. Altfel, nu are rost să concurăm”, a spus Chițigoi.

Pentru el, însă, obiectivul rămâne unul simplu: să se bucure de volei și să-și atingă potențialul.

„Sper să las în urmă un exemplu bun – să inspir o nouă generație, în special în România”, a spus voleibalistul.