Mikel Arteta rămâne la Arsenal. Antrenorul a ajuns la un acord pentru un nou contract

Arteta a preluat Arsenal în decembrie 2019 și a condus echipa la primul titlu de campioană a Angliei după 22 de ani, în sezonul trecut.

Potrivit informațiilor publicate marți de BBC, noul contract îi va aduce antrenorului o creștere importantă a salariului. Arteta câștigă în prezent aproximativ 10 milioane de lire sterline pe sezon, la care se pot adăuga bonusuri.

În ultimele luni, Arteta a transmis în repetate rânduri că își dorește să rămână la Arsenal.

Săptămâna trecută, el le-a spus suporterilor că nu au motive să se îngrijoreze în privința viitorului său și că vrea să continue la club.

Arteta a câștigat cu Arsenal o Cupă a Angliei și două Community Shield, iar în sezonul trecut a pus capăt perioadei de 22 de ani fără titlu în Premier League pentru clubul londonez.