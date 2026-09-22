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Universitatea Craiova domină echipa ideală a etapei după 5-0 cu FCSB. Patru olteni, în primul 11

Universitatea Craiova are patru reprezentanți în echipa ideală a etapei a 10-a din Superliga, după victoria categorică, scor 5-0, obținută în fața FCSB. Nicușor Bancu, Alexandru Cicâldău, Assad Al-Hamlawi și Simon Elisor au fost incluși de Liga Profesionistă de Fotbal în primul 11 al rundei.
Universitatea Craiova domină echipa ideală a etapei după 5-0 cu FCSB. Patru olteni, în primul 11
REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
22 sept. 2026, 13:32, Sport
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Al-Hamlawi și Elisor au reușit câte o dublă, în timp ce Cicâldău a înscris celălalt gol pentru Universitatea Craiova. Pentru Elisor, performanța este cu atât mai spectaculoasă cu cât atacantul a intrat pe teren în ultima jumătate de oră.

LPF notează că Nicușor Bancu a făcut un meci colosal și a condus Universitatea Craiova spre o victorie de-a dreptul spectaculoasă.

Din echipa ideală mai fac parte Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Andrei Dorobanțu (UTA Arad), Martín Pascual (Dinamo), Paul Papp (Petrolul), Andrei Cordea (CFR Cluj), Constantin Grameni (Rapid) și Cătălin Cîrjan (Dinamo).

Antrenorul etapei a fost desemnat Florin Maxim, tehnicianul Corvinului Hunedoara. LPF notează că schimbările făcute de acesta au fost decisive, doi dintre jucătorii introduși pe parcurs marcând golurile victoriei din deplasare.

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