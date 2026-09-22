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66% dintre români nu fac niciodată sport sau exerciții fizice. România este mult sub media UE

Doi din trei români spun că nu fac niciodată exerciții fizice sau nu practică sport, potrivit unui nou Eurobarometru privind sportul și activitatea fizică. În România, procentul celor care nu fac deloc sport ajunge la 66%, față de 39% la nivelul Uniunii Europene.
66% dintre români nu fac niciodată sport sau exerciții fizice. România este mult sub media UE
Sursa: Pexels
Cosmin Pirv
22 sept. 2026, 14:39, Sport
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Doar 7% dintre românii chestionați spun că fac zilnic exerciții fizice sau practică sport, în timp ce 16% afirmă că fac acest lucru de mai multe ori pe săptămână. La nivelul UE, procentele sunt de 9%, respectiv 38%.

În schimb, românii merg pe jos mai mult decât media europeană. 78% spun că merg de obicei pe jos cel puțin 10 minute o dată, în patru până la șapte zile pe săptămână, comparativ cu 72% în Uniunea Europeană. Doar 2% dintre români spun că nu merg niciodată pe jos atât de mult, față de 4% în UE.

Sport, acasă

În ceea ce privește activitatea fizică din afara sportului, 29% dintre români spun că fac zilnic astfel de activități, precum mersul pe jos, mersul cu bicicleta, dansul sau grădinăritul. Alți 24% afirmă că desfășoară asemenea activități de mai multe ori pe săptămână.

Pentru românii care fac sport sau alte activități fizice, casa este principalul loc de desfășurare. 50% indică locuința, față de 33% în UE. Parcul este menționat de 29% dintre respondenții români, comparativ cu 47% la nivel european, iar sala de fitness de doar 10%, față de 19% în UE.

Peste 8 ore pe scaun zilnic

Lipsa timpului este principalul obstacol pentru practicarea mai frecventă a exercițiilor fizice, fiind indicată de 35% dintre români, față de 37% dintre europeni. Lipsa motivației este menționată de 19% dintre români, iar 15% spun că sunt împiedicați de lipsa unei infrastructuri adecvate în zona în care locuiesc, procent mai mult decât dublu față de media UE, de 7%.

În privința timpului petrecut pe scaun, 13% dintre români spun că stau așezați mai mult de opt ore și jumătate într-o zi obișnuită, față de 12% la nivelul UE.

Datele Eurobarometrului au fost colectate în România în perioada 9-29 aprilie 2026, fiind realizate 1.045 de interviuri.

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