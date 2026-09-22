66% dintre români nu fac niciodată sport sau exerciții fizice. România este mult sub media UE

Doar 7% dintre românii chestionați spun că fac zilnic exerciții fizice sau practică sport, în timp ce 16% afirmă că fac acest lucru de mai multe ori pe săptămână. La nivelul UE, procentele sunt de 9%, respectiv 38%.

În schimb, românii merg pe jos mai mult decât media europeană. 78% spun că merg de obicei pe jos cel puțin 10 minute o dată, în patru până la șapte zile pe săptămână, comparativ cu 72% în Uniunea Europeană. Doar 2% dintre români spun că nu merg niciodată pe jos atât de mult, față de 4% în UE.

Sport, acasă

În ceea ce privește activitatea fizică din afara sportului, 29% dintre români spun că fac zilnic astfel de activități, precum mersul pe jos, mersul cu bicicleta, dansul sau grădinăritul. Alți 24% afirmă că desfășoară asemenea activități de mai multe ori pe săptămână.

Pentru românii care fac sport sau alte activități fizice, casa este principalul loc de desfășurare. 50% indică locuința, față de 33% în UE. Parcul este menționat de 29% dintre respondenții români, comparativ cu 47% la nivel european, iar sala de fitness de doar 10%, față de 19% în UE.

Peste 8 ore pe scaun zilnic

Lipsa timpului este principalul obstacol pentru practicarea mai frecventă a exercițiilor fizice, fiind indicată de 35% dintre români, față de 37% dintre europeni. Lipsa motivației este menționată de 19% dintre români, iar 15% spun că sunt împiedicați de lipsa unei infrastructuri adecvate în zona în care locuiesc, procent mai mult decât dublu față de media UE, de 7%.

În privința timpului petrecut pe scaun, 13% dintre români spun că stau așezați mai mult de opt ore și jumătate într-o zi obișnuită, față de 12% la nivelul UE.

Datele Eurobarometrului au fost colectate în România în perioada 9-29 aprilie 2026, fiind realizate 1.045 de interviuri.