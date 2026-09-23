Christian Eriksen pleacă de la Wolfsburg după al doilea colaps suferit pe teren. Danezul vrea să fie aproape de familie

VfL Wolfsburg a anunțat miercuri despărțirea de Christian Eriksen, la numai un an după ce fostul jucător al lui Tottenham, Inter Milano și Manchester United ajunsese la formația germană din postura de jucător liber de contract.

Clubul precizează că acordul dintre cele două părți, scadent în vara anului viitor, a fost reziliat de comun acord.

„Pentru noi a fost clar că decizia privind viitorul său îi aparține lui Christian. Am vrut să îi oferim această libertate în această situație specială și acum am acceptat dorința lui de reziliere a contractului”, a declarat directorul sportiv Dieter Hecking.

Oficialul lui Wolfsburg a adăugat că Eriksen a lăsat „o impresie de durată” asupra coechipierilor, angajaților și suporterilor clubului, în pofida perioadei relativ scurte petrecute la echipă.

Eriksen: Este important să fiu aproape de familie

Fotbalistul danez a explicat că, în actualele circumstanțe, își dorește să petreacă mai mult timp în țara natală.

„În acest moment este important pentru mine să fiu aproape de familia mea în Danemarca. Mă bucur că am reușit să găsim împreună o soluție”, a declarat Eriksen.

Mijlocașul și-a descris perioada petrecută la Wolfsburg drept una marcată de numeroase momente bune și dificile.

„Perioada mea la Wolfsburg a fost caracterizată de multe suișuri și coborâșuri. Știu că acum clubul este pe mâini bune pentru a găsi drumul înapoi în Bundesliga și sunt convins că VfL are în față un viitor de succes”, a adăugat danezul.

Al doilea colaps pe teren, la cinci ani după stopul cardiac de la Euro

Despărțirea intervine după o perioadă complicată pentru Eriksen. Pe 7 iunie 2026, fotbalistul s-a prăbușit pe teren în timpul meciului amical dintre Danemarca și Ucraina, disputat la Odense. Eriksen și-a pierdut pentru scurt timp cunoștința, a primit îngrijiri medicale și ulterior a putut să meargă singur spre ambulanță. Partida a fost abandonată.

A fost pentru a doua oară când internaționalul danez s-a prăbușit în timpul unui meci. Primul și mult mai gravul incident s-a produs în iunie 2021, la partida Danemarca – Finlanda de la Campionatul European, când Eriksen a suferit un stop cardiac și a fost resuscitat pe gazon.

După acel episod, fotbalistului i-a fost implantat un defibrilator cardiac (ICD), dispozitiv care i-a permis ulterior să revină în fotbalul profesionist. În urma incidentului din iunie 2026, medicul naționalei daneze, Morten Boesen, a declarat că dispozitivul a reacționat așa cum trebuia. Eriksen a subliniat ulterior că situația a fost diferită de cea din 2021.

În iulie, Wolfsburg anunțase că Eriksen urma un program individual de recuperare în Danemarca, clubul menținând legătura cu jucătorul și cu medicii care îl tratau.

34 de meciuri pentru Wolfsburg

Eriksen a semnat cu Wolfsburg în urmă cu un an, după o carieră în care acumulase peste 300 de apariții în Premier League și aproximativ 100 de partide în Liga Campionilor și Europa League.

În tricoul formației germane, mijlocașul a evoluat în 34 de meciuri în Bundesliga, Cupa Germaniei și baraj, reușind trei goluri și zece pase decisive.

„Vreau să le mulțumesc din inimă tuturor celor care mi-au fost alături la VfL și în Wolfsburg. A fost o mare bucurie pentru mine să joc pentru voi și îmi voi aminti cu plăcere de această perioadă”, a transmis Christian Eriksen la despărțirea de club.