De ce Gary Lineker nu mai vrea să aibă legături cu FIFA. Totul a pornit de la Vladimir Putin

Gary Lineker a prezentat noi detalii despre relația sa cu FIFA și despre motivele pentru care a ales să nu mai colaboreze cu forul care conduce fotbalul mondial, potrivit The Independent.

Episodul invocat de fostul internațional englez datează din decembrie 2017, când acesta a prezentat ceremonia tragerii la sorți pentru Cupa Mondială din Rusia. În timpul evenimentului, mai multe nume uriașe ale fotbalului, între care Pele, Diego Maradona, Ronaldo și Ronaldinho, s-au întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin.

Lineker a primit aceeași propunere, dar a decis să nu participe la întâlnire. Pentru a evita momentul, le-a transmis organizatorilor că este ocupat cu pregătirea scenariului ceremoniei. Fostul fotbalist spune că situația i-a provocat un sentiment de disconfort și l-a determinat ulterior să reconsidere relația cu FIFA.

Lineker: Am vrut în mod deliberat să păstrez distanța față de FIFA

Fostul atacant, devenit ulterior una dintre cele mai cunoscute personalități din presa sportivă britanică, spune că statutul său de jurnalist și prezentator a cântărit în această decizie.

Lineker consideră că este preferabil ca o persoană care comentează public activitatea FIFA să nu fie influențată de relații dezvoltate în interiorul organizației. Din acest motiv, afirmă el, a ales în mod deliberat să păstreze distanța față de forul internațional.

Privind retrospectiv, englezul consideră că decizia luată după episodul din Rusia a fost una rezonabilă.

Critici la adresa modului în care este condusă FIFA

Lineker și-a extins criticile și asupra sistemului de conducere al FIFA. Declarațiile sale vin în contextul discuțiilor privind președintele organizației, Gianni Infantino, și intenția acestuia de a candida pentru încă un mandat.

Fostul internațional englez susține introducerea unor limite clare pentru mandatele președintelui FIFA, după un model comparabil cu cel aplicat funcției de președinte al Statelor Unite. În opinia sa, conducerea forului mondial nu ar trebui să poată rămâne pentru perioade foarte lungi în mâinile aceleiași persoane.

O variantă propusă de Lineker ar presupune inclusiv un sistem de rotație, prin care persoane provenite din regiuni diferite ale lumii să conducă organizația pentru perioade limitate. El consideră că astfel ar putea fi diminuată puterea concentrată în funcția de președinte al FIFA.