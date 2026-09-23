Carlos Alcaraz a ajuns la Londra pentru Laver Cup. Primele imagini de la antrenamente

Alcaraz a fost surprins la antrenamente înaintea debutului competiției, iar fotografiile publicate de ATP îi arată pe principalii jucători ai celor două echipe în perioada de pregătire pentru turneul de la Londra.

Unul dintre momentele surprinse de fotografi este întâlnirea dintre Carlos Alcaraz și Andre Agassi. Cei doi vor fi adversari la Laver Cup, Agassi fiind căpitanul Team World, în timp ce Alcaraz reprezintă Team Europe.

Laver Cup revine astfel la Londra, după ediția din 2022, desfășurată tot la The O2. Competiția din acest an este programată între 25 și 27 septembrie și reunește două echipe formate din jucători de top ai tenisului masculin.

Team Europe îl are ca lider pe Alcaraz, în timp ce Team World îi include printre principalii jucători pe Taylor Fritz și Alex de Minaur. Echipa americană este condusă de Andre Agassi.

Laver Cup se desfășoară pe durata a trei zile, iar meciurile încep vineri, 25 septembrie. Competiția va avea cinci sesiuni, cu meciuri programate vineri și sâmbătă atât ziua, cât și seara, iar ultima sesiune este programată duminică.

Pentru Alcaraz, ediția de la Londra reprezintă o nouă apariție în competiția care pune față în față Team Europe și Team World. Spaniolul a făcut parte și din echipa Europei la ediția din 2025, desfășurată la San Francisco.

Ediția din 2025 a fost câștigată de Team World, care s-a impus cu 15-9 în fața echipei Europei.