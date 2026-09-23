Echipa kurdă care a dat peste cap campionatul Turciei. Amedspor este lider după victoria cu Beşiktaş

Amedspor a învins Beşiktaş cu 3-2 și a urcat pe primul loc în Süper Lig, titrează Il Post. Performanța este cu atât mai surprinzătoare cu cât clubul are un buget mult mai mic decât marile echipe ale campionatului. La Diyarbakır, însă, fotbalul are o semnificație care depășește rezultatele de pe teren. Amedspor este considerat un simbol al comunității kurde din Turcia și are suporteri în diaspora kurdă din mai multe țări.

De la un club local la „echipa poporului”

Clubul a fost fondat în 1972 și a purtat mai multe nume. În 2014 a devenit Amedspor, folosind denumirea kurdă a orașului Diyarbakır. Schimbarea a avut loc într-o perioadă tensionată pentru relațiile dintre autoritățile turce și comunitatea kurdă. De atunci, Amedspor și-a construit treptat o identitate puternic legată de această comunitate.

Suporterii îl consideră aproape o echipă națională. Înaintea meciurilor de pe stadionul din Diyarbakır se cântă „Bella Ciao”, iar un alt cântec frecvent este „Jin, jiyan, azadi”, expresie kurdă care înseamnă „Femeie, viață, libertate”. Clubul a avut de-a lungul anilor probleme cu sancțiunile federației și cu incidente provocate de unele galerii rivale. Începând din 2015, suporterilor Amedspor li s-a interzis o perioadă să participe la meciurile din deplasare. Unele partide de acasă au fost disputate și cu porțile închise.

Restricțiile au început să fie relaxate după ce PKK a anunțat în 2025 încheierea luptei armate și a început procesul de dezarmare. Tensiunile identitare nu au dispărut însă complet. La începutul lui 2026, atacantul Çekdar Orhan a fost suspendat cinci etape pentru „propagandă ideologică”, după o celebrare de gol interpretată de autorități ca având o semnificație politică. Clubul a primit în aceeași perioadă o amendă de aproximativ 11.000 de euro.

Cum a ajuns Amedspor peste cluburile cu bugete uriașe

Ascensiunea sportivă a început să accelereze după alegerea lui Aziz Elaldı ca președinte, în 2023. Un an mai târziu, echipa a promovat în liga a doua, iar apoi a ajuns în Süper Lig. Actualul președinte, Nahit Eren, este cunoscut la Diyarbakır pentru activitatea sa în domeniul drepturilor omului. El susține că Amedspor trebuie să ofere vizibilitate unor grupuri și probleme sociale care au mai puțin spațiu în viața publică.

În acest sezon, diferența financiară față de marile cluburi este evidentă. Amedspor a cheltuit aproximativ 9 milioane de euro pe transferuri, în timp ce rivalele tradiționale ale campionatului au bugete mult mai mari și au adus jucători de renume internațional. În lotul Amedspor se află și Gift Orban, împrumutat de la Hoffenheim. Atacantul este unul dintre golgheterii campionatului, cu șapte goluri, la egalitate cu Mohamed Salah. Stadionul din Diyarbakır, cu aproximativ 33.000 de locuri, a fost plin la fiecare meci de acasă din acest început de sezon.