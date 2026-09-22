Conflict deschis între președintele La Liga și Real Madrid: Competiția nu aparține nimănui

Disputa a izbucnit după înfrângerea lui Real Madrid cu 1-2 pe terenul lui Atletico Madrid, duminică, meci după care antrenorul Jose Mourinho a prezentat la conferința de presă două imagini ale unor faze în care a considerat că jucătorii lui Atletico ar fi trebuit eliminați.

Tebas a reacționat inițial și a respins acuzațiile privind existența unei presupuse conspirații a arbitrilor împotriva clubului.

„Iată-i din nou pe purtătorii de cuvânt și televiziunea regimului (n.r.: referire la Real Madrid TV), construind aceeași narațiune veche: conspirația permanentă”, a scris Tebas pe rețelele de socializare, referindu-se la discursul promovat în jurul arbitrajului. El a criticat în special ideea că arbitrii ar afecta „afacerea care îi hrănește” și a pus sub semnul întrebării argumentul potrivit căruia deciziile de arbitraj ar trebui analizate prin prisma importanței comerciale a unui anumit club.

„Real Madrid este crucial pentru La Liga. Dar să susții că «La Liga nu valorează nimic» fără Real Madrid dezvăluie disprețul față de celelalte cluburi, față de suporterii lor și față de istoria lor. Competiția nu aparține nimănui”, a afirmat președintele ligii.

Real Madrid cere „neutralitate”

Real Madrid a reacționat ulterior printr-un comunicat în care a calificat declarațiile lui Tebas drept „intolerabile” și a susținut că acesta continuă să „discrediteze și să atace Real Madrid” în intervențiile sale publice.

„Având în vedere acest comportament nepotrivit, care persistă în timp, considerăm că fotbalul profesionist spaniol are nevoie urgent de un lider capabil să îl gestioneze și să îi dezvolte întregul potențial, cu datoria fundamentală de neutralitate”, a transmis clubul.

Tebas a răspuns din nou pe rețelele de socializare, de această dată adresându-se direct argumentelor din comunicatul clubului madrilen.

„Sunt pe deplin de acord cu o frază: președintele La Liga nu este proprietarul competiției. Nici președintele lui Real Madrid”, a scris Tebas.

El a afirmat că reprezentarea tuturor cluburilor presupune apărarea „egalității și echității” între acestea și a susținut că Real Madrid nu a răspuns în comunicatul său la afirmațiile care au determinat reacția sa inițială.

„Ce anume se cere? Arbitraj în funcție de venituri, audiență sau emblemă? Ce mod de a înțelege egalitatea în competiție”, a transmis Tebas.

„Confundați neutralitatea cu independența”

Președintele La Liga a contestat și afirmația că el ar trebui să evite orice poziție critică pentru a contribui la încrederea în instituțiile fotbalului.

„Confundați neutralitatea cu independența. Dacă prin neutralitate înțelegeți să nu iau poziție nici măcar între ceea ce este bine și ceea ce este rău, atunci îmi cereți să renunț la responsabilitatea mea”, a afirmat Tebas.

Tebas a explicat că, în opinia sa, independența presupune „să decidă după propriile criterii, fără presiuni sau subordonări, aplicând aceleași reguli tuturor și apărând interesul comun”.

„Asta înseamnă să iei decizii și să iei poziție, chiar dacă lui Real Madrid nu îi place”, a adăugat el.

Atac la Real Madrid TV

Un alt punct al disputei îl reprezintă Real Madrid TV, televiziunea oficială a clubului, despre care Tebas spune că promovează de mulți ani o anumită narațiune privind arbitrajul din La Liga.

„De mulți ani fac asta prin Real Madrid TV și prin portavocile lor, vorbind și scriind despre o Ligă trucată etapă după etapă. Să nu încerce să prezinte drept o opinie străină discursul pe care îl alimentează prin propria televiziune și prin structurile clubului”, a susținut Tebas.

El a respins și ideea că apărarea poziției instituției înseamnă atacarea unui anumit club.

„Apărarea intereselor unui club nu înseamnă să îi asumi discursul. Iar reprezentarea tuturor nu înseamnă să asculți de cel mai puternic”, a afirmat președintele La Liga.

Tebas respinge acuzațiile privind arbitrii

În privința arbitrajului, Tebas a insistat că este legitimă contestarea unei decizii, dar a respins transformarea fiecărei erori împotriva lui Real Madrid într-o dovadă a unei presupuse campanii.

„Să critici o decizie de arbitraj este legitim. Să transformi fiecare prejudiciu într-o dovadă a unei persecuții este altceva. Asta generează încredere sau afectează imaginea fotbalului spaniol?”, a întrebat el.

Tebas a susținut, de asemenea, că acuzațiile privind o presupusă direcționare a arbitrilor împotriva lui Real Madrid reprezintă o scuză pentru dificultățile echipei în debutul sezonului.

„Să susții că arbitrii sunt dirijați împotriva lui Real Madrid înseamnă să trăiești într-o altă galaxie. Această narațiune servește drept scuză pentru a acoperi alte probleme care sunt evidente în primele meciuri ale sezonului. Este mai comod să vorbești despre o conspirație decât să explici ce se întâmplă pe teren”, a afirmat el.

„Respect pe toată lumea. Subordonare față de nimeni”

În finalul mesajului său, Tebas a respins ideea că ar trebui să se subordoneze vreunui club.

„Nu sunt proprietarul La Liga și nu o voi administra ca și cum ar aparține unui singur club. Respect pe toată lumea. Subordonare față de nimeni”, a încheiat el.

În aceeași zi, comitetul tehnic al arbitrilor din Spania a recunoscut „o eroare clară și evidentă” la una dintre fazele reclamate de Mourinho și a precizat că VAR ar fi trebuit să intervină.

Real Madrid a început ezitant sezonul și se află la șase puncte în urma Barcelonei, campioana en-titre și liderul clasamentului. Mourinho, revenit în această vară pentru al doilea mandat pe banca madrilenilor, urmărește să pună capăt unei perioade de doi ani fără un trofeu major.