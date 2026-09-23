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Un expert din procesul privind moartea lui Maradona nu exclude COVID-19 ca posibil factor

Un expert oficial care a depus marți ultima mărturie în procesul privind moartea lui Diego Armando Maradona a declarat că nu poate exclude posibilitatea ca fostul fotbalist să fi avut COVID-19 înainte de deces, criticând faptul că nu i s-a făcut un test pentru coronavirus în timpul autopsiei.
Un expert din procesul privind moartea lui Maradona nu exclude COVID-19 ca posibil factor
Sursă foto: Hepta
Petre Apostol
23 sept. 2026, 05:42, Sport
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„Nu putem exclude faptul că a murit de COVID”, a declarat Pablo Ferrari în fața Tribunalului din San Isidro, potrivit agenției spaniole EFE. El a apreciat că absența unui test pentru coronavirus a reprezentat „o eroare metodologică”.

O ipoteză nouă în proces

Declarația lui Ferrari a introdus o ipoteză care nu fusese discutată în rundele anterioare de audieri. Maradona a murit la 25 noiembrie 2020, în plină pandemie de COVID-19, în timp ce urma un tratament la domiciliu, într-o locuință din apropierea orașului Buenos Aires.

Ferrari, medic legist, pediatru și expert oficial al justiției, a explicat că virusul putea afecta rapid sistemul respirator și că evoluția putea deveni fatală într-un interval scurt.

El nu a afirmat însă că Maradona a fost infectat și nici că COVID-19 a fost cauza morții. Declarația sa se bazează pe faptul că, în lipsa unui test efectuat după deces, infecția nu poate fi exclusă retrospectiv.

Ferrari susține că moartea a fost bruscă

În aceeași audiere, expertul a prezentat o versiune diferită de cea susținută de alți specialiști care au depus mărturie în proces cu privire la ultimele ore din viața lui Maradona.

Potrivit lui Ferrari, fostul fotbalist a acumulat lichid în plămâni într-un interval scurt, de ordinul minutelor sau al câtorva ore, ceea ce ar fi dus la sufocare și apoi la stop cardiac.

„Trebuie să fi fost vorba de câteva minute de agonie”, a spus el.

Ferrari a afirmat că Maradona a suferit o aritmie și un edem pulmonar acut, dar a precizat că nu a putut determina cu certitudine ce a declanșat stopul cardiorespirator.

Această versiune diferă de concluziile altor specialiști din dosar, care au susținut la începutul procesului că Maradona ar fi putut avea o agonie prelungită, de până la aproximativ 12 ore. Varianta unei morți rapide este considerată favorabilă apărării medicilor inculpați, deoarece pune sub semnul întrebării posibilitatea ca lipsa îngrijirilor medicale în ultimele ore să fi contribuit la deces.

Expertiză solicitată de apărare

Ferrari a participat la o expertiză solicitată de apărarea lui Leopoldo Luque, neurochirurgul care îl trata pe Maradona, în cadrul unei proceduri realizate în 2025. Concluziile sale au devenit relevante în actualul dosar.

În timpul audierii de marți au existat și dispute între părți. Procurorul Patricio Ferrari a susținut că expertul Pablo Ferrari ar fi depășit limitele întrebărilor pentru care fusese solicitată expertiza, în timp ce acesta a răspuns că și-a formulat concluziile profesionale înainte de a analiza opiniile celorlalți specialiști.

Procesul intră în faza finală

Odată cu audierea lui Pablo Ferrari s-a încheiat etapa principală a declarațiilor martorilor. Următoarea audiere este programată pentru 29 septembrie, când inculpații își vor putea extinde declarațiile în fața tribunalului.

Pledoariile finale urmează să înceapă în octombrie, iar procesul ar trebui să se încheie în aceeași lună.

În proces sunt judecați Leopoldo Luque, psihiatrul Agustina Cosachov, coordonatoarea îngrijirilor la domiciliu Nancy Forlini, psihologul Carlos Díaz, coordonatorul infirmierilor Mariano Perroni, infirmierul Ricardo Almirón și medicul generalist Pedro Di Spagna. Toți sunt acuzați de omor simplu cu intenție eventuală, acuzații pe care le contestă.

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