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FCSB s-a despărțit de Marius Baciu după patru luni

FCSB a anunțat, miercuri, rezilierea contractului cu antrenorul Marius Baciu, care pregătea echipa din luna mai. Odată cu tehnicianul, clubul se desparte și de colaboratorii săi, Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță.
FCSB s-a despărțit de Marius Baciu după patru luni
Foto: FCSB
Cosmin Pirv
23 sept. 2026, 13:44, Sport
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„Mulțumim, Marius Baciu!”, a transmis FCSB într-un mesaj publicat miercuri.

Clubul a precizat că Marius Baciu a pregătit echipa începând din luna mai a acestui an.

„Odată cu tehnicianul, vor părăsi echipa și colaboratorii săi, Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță”, a anunțat FCSB.

În vârstă de 51 de ani, Baciu a semnat contractul cu FCSB în luna mai, iar înțelegerea era valabilă până la finalul sezonului 2026/2027.

Schimbarea de pe banca tehnică a venit atunci după plecarea lui Mirel Rădoi la formația turcă Gaziantep.

De-a lungul carierei de antrenor, Baciu a mai trecut pe la Voința Sibiu, Unirea Alba Iulia, Poli Iași, FCM Bacău, Academica Clinceni, Concordia Chiajna, Juventus București și Turris Turnu Măgurele.

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