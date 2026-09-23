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Dinamo București începe lupta pentru grupele FIBA Europe Cup. Primul meci, în Kosovo

CS Dinamo București începe miercuri seara drumul spre grupele FIBA Europe Cup. Formația bucureșteană joacă în deplasare, de la ora 21.15, cu echipa kosovară KB Peja, în prima manșă a calificărilor.
Dinamo București începe lupta pentru grupele FIBA Europe Cup. Primul meci, în Kosovo
Foto: Facebook/CS Dinamo Bucuresti
Cosmin Pirv
23 sept. 2026, 17:54, Sport
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Partida KB Peja – CS Dinamo București se dispută miercuri, 23 septembrie.

Dinamo încearcă să obțină un rezultat care să-i ofere șanse la calificarea în grupele competiției.

Manșa retur dintre Dinamo și KB Peja este programată pe 30 septembrie și va decide echipa care merge mai departe în competiție.

În cazul calificării, echipa bucureșteană va fi repartizată în Grupa B a FIBA Europe Cup, alături de BC Oostende (Belgia), NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz (Ungaria), FIATC Girona (Spania), Zastal Zielona Gora (Polonia) și Patrioti Levice (Slovacia).

România are deja două reprezentante în faza grupelor competiției.

SCMU Craiova este în Grupa C, alături de Sporting CP (Portugalia), BC Rilski Sportist (Bulgaria), Kolossos H Hotels (Grecia), Esenler Erokspor (Turcia) și Gence BC (Azerbaidjan).

De asemenea, CSM CSU Raiffeisen Oradea va evolua în Grupa H, după ce a ratat calificarea în Basketball Champions League. Din grupă mai fac parte Fribourg Olympic Basket (Elveția), VEF Riga (Letonia), Mykonos BC (Grecia), Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria) și câștigătoarea dublei dintre BC Parnu (Estonia) și Neftchi SC (Azerbaidjan).

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