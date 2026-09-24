Administrația Trump confirmă opt tentative de sinucidere în grupul portavionului USS Abraham Lincoln

„De la începutul desfășurării Lincoln, au existat în total opt tentative de sinucidere în cadrul grupului de luptă”, a scris secretarul interimar al Marinei americane, Hung Cao, într-o scrisoare adresată senatoarei democrate Kirsten Gillibrand, care îi ceruse informații despre moralul și starea de sănătate mintală a militarilor, potrivit CNN.

Cele opt tentative de sinucidere nu au fost înregistrate exclusiv în rândul echipajului portavionului. Potrivit lui Cao, numărul se referă la întregul grup de luptă și îi include pe marinarii de pe Lincoln, membrii aripii aeriene, personalul grupului de luptă și al escadrilei de distrugătoare, precum și militarii de pe distrugătoarele de escortă și din escadrilele de aviație aflate la bord. În total, între 6.000 și 7.000 de militari au făcut parte din desfășurarea grupului.

USS Abraham Lincoln a plecat din San Diego la 21 noiembrie 2025, pentru o misiune în Pacific, dar a fost redirecționat spre Orientul Mijlociu înaintea atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului, începute la sfârșitul lunii februarie 2026. Grupul a petrecut aproape nouă luni în cadrul desfășurării, iar portavionul a avut prima escală completă abia în septembrie, în Thailanda.

„Presiunea operațiunilor de luptă este mult mai mare”

Un oficial militar american citat de CNN a descris cele opt tentative drept un număr foarte ridicat în comparație cu alte desfășurări ale grupurilor de luptă ale portavioanelor, unde, potrivit acestuia, au fost înregistrate în general una sau două tentative pe an.

„Presiunea operațiunilor de luptă este mult mai mare decât în cazul desfășurărilor obișnuite. Fără escale în porturi, alerte permanente și așa mai departe”, a declarat oficialul.

Rata tentativelor din grupul Lincoln este aproximativ similară celei din întreaga Marină americană în 2024, cel mai recent an pentru care Pentagonul publicase date la momentul relatării: 356 de tentative la aproximativ 337.000 de militari activi ai Marinei.

Două incidente cu militari ajunși peste bord

În scrisoarea sa, Cao a oferit și detalii despre două incidente.

Un marinar repartizat unei aripi aeriene „a ajuns peste bordul navei la începutul lunii august” și a fost recuperat rapid de un elicopter de căutare și salvare. Ulterior, militarul a fost scos de pe navă pentru îngrijiri medicale suplimentare.

„În plus, un marinar a încercat să sară peste bord în martie și a fost oprit de colegii săi”, a scris Cao. Potrivit scrisorii, militarul a primit imediat îngrijiri medicale și ulterior s-a întors la baza sa.

Îngrijorările familiilor

Dezvăluirea celor opt tentative vine după săptămâni de îngrijorări exprimate public de familiile militarilor și de membri ai Congresului cu privire la condițiile de la bord.

În august au apărut relatări despre probleme de sănătate mintală, moral scăzut, lipsuri de alimente și provizii, probleme de igienă și defecțiuni ale instalațiilor sanitare. Familiile au reclamat, de asemenea, că durata neobișnuit de mare a misiunii îi ținea pe marinari departe de uscat pentru perioade fără precedent.

Într-un interviu acordat anterior, un membru al echipajului a spus că moralul era foarte scăzut și că auzise în mod repetat despre colegi care aveau gânduri suicidare. Acesta a afirmat că toaletele și fântânile de apă de la bord erau frecvent închise, iar apa caldă lipsea adesea.

„În fiecare zi ne trezim și îl ascultăm pe comandant vorbind, sperând și fiind profund nerăbdători să aflăm când ne întoarcem”, a spus militarul pentru sursa citată.

Trump și Hegseth au respins anterior criticile

Problemele de la bord au generat critici politice înainte ca administrația să confirme numărul tentativelor.

În august, secretarul apărării Pete Hegseth a respins relatările despre condițiile de pe USS Abraham Lincoln, declarând că acestea fuseseră „complet denaturate”.

Întrebat dacă desfășurarea navei durase prea mult și dacă era îngrijorat de starea de sănătate mintală a militarilor, Trump a răspuns: „Nu, nu, nu… Nici pe departe suficient de mult”.

La rândul său, Marina declarase că nu observase o creștere a numărului de gânduri sau tentative de sinucidere la bordul navei și că militarii aveau acces la personal religios, medical și specializat în sănătate mintală. Un oficial american a mai afirmat că Marina nu consideră că există o legătură directă între durata desfășurării și gândurile de autovătămare și că incidentele cu militari ajunși peste bord nu sunt specifice acestui grup.

Gillibrand critică administrația

Senatoarea Kirsten Gillibrand, care ceruse administrației informații despre situația de pe Lincoln, a declarat că noile date confirmă gravitatea problemelor semnalate anterior.

„Ceea ce Trump și secretarul Hegseth au prezentat drept «știri false» s-a dovedit a fi o situație serioasă și în deteriorare pentru militarii noștri”, a afirmat Gillibrand.

Ea a adăugat că militarii și familiile lor fac sacrificii majore și a criticat administrația pentru modul în care a tratat îngrijorările legate de navă.