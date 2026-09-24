Proteste la New York înaintea discursului lui Netanyahu la ONU. Manifestanții au blocat o arteră din Manhattan

Protestatarii au blocat sensul de mers spre nord al First Avenue, una dintre marile artere care traversează estul Manhattanului, în zona sediului Organizației Națiunilor Unite. Blocarea arterei a determinat mobilizarea poliției din New York în zonă, potrivit WABC.

Benjamin Netanyahu a ajuns joi la New York pentru a participa la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU.

Înaintea discursului premierului israelian, în apropierea sediului ONU s-au adunat atât opozanți, cât și susținători ai acestuia, iar cele două grupuri de manifestanți evrei au ajuns față în față.

Susținătorii lui Netanyahu au folosit fluiere pentru a acoperi discursurile taberei adverse și au scandat „Bibi”, apelativul folosit pentru Benjamin Netanyahu, precum și „Shame” („Rușine”).

Oponenții premierului israelian au afișat fotografii cu victime palestiniene ale războiului și pancarte cu mesajul „Opriți teroarea coloniștilor”, cu referire la violențele comise de coloniștii israelieni împotriva palestinienilor. Ei au scandat, la rândul lor, „Rușine”, în ebraică, slogan folosit frecvent la protestele antiguvernamentale din Israel.

Mai multe manifestații la New York

Protestele au fost pregătite încă dinaintea sosirii lui Netanyahu în Statele Unite. Pentru joi au fost anunțate mai multe manifestații în diferite zone ale Manhattanului, atât împotriva premierului israelian și a războiului din Gaza, cât și în sprijinul Israelului.

Printre organizatori se află grupuri de israelieni stabiliți în Statele Unite și organizații evreiești americane care se opun politicilor guvernului Netanyahu. Alte organizații pro-palestiniene și antisioniste au anunțat un marș prin Manhattan spre sediul ONU.

Războiul din Fâșia Gaza și situația palestinienilor din Cisiordania se află printre temele care domină reuniunea din acest an a Adunării Generale ONU.

Dispută între Netanyahu și primarul New Yorkului

Benjamin Netanyahu și primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, se află de mai mult timp într-un conflict public, alimentat de criticile edilului la adresa premierului israelian și a războiului din Fâșia Gaza.

Mamdani consideră că Netanyahu ar trebui arestat în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională (CPI). Primarul New Yorkului a precizat însă că administrația orașului nu are autoritatea juridică de a pune în executare mandatul CPI.

Instanța de la Haga a emis în 2024 un mandat de arestare pe numele premierului israelian pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității în Fâșia Gaza. Israelul a respins acuzațiile.

Netanyahu a anunțat că îi va răspunde lui Mamdani chiar de la tribuna ONU. „Vin la ONU, voi spune adevărul despre soldații noștri eroici și voi spune adevărul despre tine”, i-a transmis premierul israelian primarului New Yorkului înaintea discursului programat pentru joi seara, de la ora 21.00, ora României.

Statele Unite, la fel ca Israelul, nu sunt membre ale Curții Penale Internaționale.