Xi Jinping, mesaj pentru Trump la Casa Albă: SUA și China trebuie să evite „capcana lui Tucidide”

Liderul chinez a susținut că SUA și China pot depăși așa-numita „capcană a lui Tucidide”, într-un moment în care rivalitatea dintre cele două țări se manifestă puternic în domenii precum comerțul, inteligența artificială și securitatea, potrivit The Guardian.

Xi Jinping și Donald Trump s-au întâlnit la Washington, liderul chinez efectuând o vizită de stat în Statele Unite. La începutul discuțiilor, Xi a prezentat cooperarea și comunicarea drept instrumente pentru împiedicarea rivalității dintre cele două țări să degenereze într-un conflict militar.

Xi: „Ambele vor pierde din confruntare”

Președintele Chinei a insistat asupra necesității unui dialog constant între Washington și Beijing, în pofida diferențelor dintre cele două țări.

„Ar trebui să consolidăm comunicarea. China și Statele Unite au condiții naționale diferite, dar, printr-un dialog sincer, aprofundat și continuu, cele două țări ale noastre se pot înțelege mai bine, pot căuta puncte comune, lăsând deoparte diferențele, și pot construi încrederea reciprocă”, a declarat Xi Jinping.

Liderul de la Beijing a susținut că cele două puteri trebuie să găsească o formulă de coexistență pașnică și să îmbunătățească inclusiv comunicarea dintre structurile lor militare.

„Ar trebui să coexistăm în pace. China și Statele Unite, ca două țări importante, au de câștigat din cooperare și ambele vor pierde din confruntare. Armatele noastre ar trebui să mențină un dialog regulat și să îmbunătățească mecanismele de comunicare în situații de criză și de prevenire a acestora”, a spus Xi Jinping.

Ce este „capcana lui Tucidide”

În acest context, președintele chinez a afirmat că „poate fi depășită capcana lui Tucidide”.

Expresia este utilizată pentru a descrie riscul apariției unui conflict atunci când ascensiunea unei noi puteri amenință poziția dominantă a unei puteri deja consacrate. Conceptul își are originea în relatarea istoricului grec Tucidide despre războiul dintre Atena și Sparta.

Xi mai invocase această idee în luna mai, în timpul întâlnirii cu Trump de la Beijing, când îl întrebase pe președintele american cum intenționează să evite o asemenea situație în relația dintre cele două state.

Printre propunerile prezentate de liderul chinez pentru reducerea tensiunilor se numără și invitarea a 100.000 de tineri americani în China, în cadrul unor programe de schimb.

Trump vorbește despre o „prietenie cu adevărat extraordinară” cu Xi

Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe Xi Jinping împreună cu soția acestuia, Peng Liyuan. Xi este primul lider chinez care efectuează o a doua vizită de stat în Statele Unite, precedenta având loc în 2015, în timpul președinției lui Barack Obama.

Trump a afirmat că a construit cu Xi o „prietenie cu adevărat extraordinară” și că cele două administrații au făcut progrese în problemele bilaterale.

Președintele american a menționat, între altele, eforturile pentru o relație comercială mai echilibrată și accesul producătorilor agricoli americani la noi piețe. El a precizat că discuțiile din timpul vizitei vizează securitatea, tehnologia și inteligența artificială.

Xi a vorbit, la rândul său, despre relația personală dintre cei doi lideri și a afirmat că el și Trump se respectă reciproc și au rămas în contact.

„Sunt pregătit să lucrez împreună cu dumneavoastră pentru a conduce uriașa navă a relației China-SUA pe un curs stabil către viitor”, i-a transmis Xi lui Trump.

Competiția dintre Washington și Beijing continuă

Tonul conciliant al întâlnirii vine pe fondul unor divergențe importante. Statele Unite au impus restricții la exportul către China al unor cipuri, semiconductori, programe informatice și echipamente pentru producția de cipuri, în contextul competiției pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

În plan comercial, armistițiul convenit anterior de Trump și Xi, care urmărea menținerea unor tarife mai reduse, a fost prelungit până în februarie, potrivit secretarului american al Trezoreriei, Scott Bessent.