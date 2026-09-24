Trump îi oferă lui Xi Jinping o primire spectaculoasă la Washington. Mesajul neașteptat al liderului chinez

Președintele Chinei a ajuns miercuri în Statele Unite, însoțit de soția sa, Peng Liyuan, scrie Euronews. Trump și Melania Trump au mers pe pista aeroportului pentru a-i întâmpina pe cei doi oficiali chinezi. Vizita lui Xi este prima sa deplasare la Washington în mai bine de un deceniu. Programul include ceremonii oficiale, discuții la Casa Albă și un dineu de stat.

Un mesaj neobișnuit înaintea discuțiilor dintre cei doi lideri

Xi Jinping a transmis, prin presa de stat chineză, că Statele Unite și China ar trebui să fie „parteneri, nu rivali”. Liderul de la Beijing a afirmat că obiectivele celor două țări pot evolua în paralel. El a susținut că relansarea Chinei și obiectivul administrației Trump de a face America mai puternică pot coexista.

Xi a spus și că așteaptă discuții aprofundate cu Trump despre relațiile bilaterale și situația internațională. Mesajul vine într-un moment în care cele două puteri încearcă să evite o nouă escaladare comercială. Oficialii americani și chinezi au convenit să prelungească actualul armistițiu comercial până în ianuarie.

În cadrul înțelegerii, cele două state își reduc anumite tarife și renunță temporar la introducerea unor noi restricții comerciale. Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat însă că nu este clar dacă Washingtonul și Beijingul vor reuși să ajungă la un acord mai amplu sau dacă vor prelungi actuala înțelegere.

President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump greet President Xi Jinping of China and Madame Peng Liyuan upon their arrival in Washington, D.C., ahead of the state visit at the White House. pic.twitter.com/nm2vGonChM — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2026

Comerțul nu este singurul subiect sensibil

Relația dintre Trump și Xi depășește problema tarifelor. Inteligența artificială, accesul la tehnologii avansate, războiul din Iran și Taiwanul se află printre dosarele care pot influența discuțiile dintre cele două țări. Washingtonul și Beijingul încearcă, în același timp, să mențină dialogul într-o relație marcată de competiție economică și tehnologică.

Vizita are și o puternică dimensiune simbolică. Casa Albă a pregătit pentru Xi o ceremonie de primire cu sute de militari, imnurile celor două țări, un ceremonial militar și un survol cu un bombardier B-2 și patru avioane F-22. Joi este programat și un dineu de stat la Casa Albă. Vineri, Xi și Peng Liyuan urmează să viziteze Arhivele Naționale înainte de încheierea vizitei.

Primirea fastuoasă nu a fost însă apreciată de toți politicienii republicani. Senatorul Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, a criticat ceea ce a numit o primire „fastuoasă” pentru liderul chinez. Secretarul de stat Marco Rubio a susținut, în schimb, că Washingtonul și Beijingul trebuie să mențină relația la cel mai înalt nivel, având în vedere greutatea economică și militară a celor două țări.