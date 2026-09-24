Coreea de Nord testează un sistem de lansatoare de rachete ghidate cu rază de acțiune de până la 115 km

Testul a demonstrat precizia și performanțele rachetelor cu rază de acțiune extinsă, potrivit KCNA.

Proiectilele pot lovi ținte aflate la o distanță de până la 100 de kilometri în modul de zbor pe traiectorie și la aproximativ 115 kilometri atunci când utilizează un mod de zbor combinat, cu planare.

Coreea de Nord își consolidează lansatoarele de rachete de la granița cu Coreea de Sud

Reuters a transmis că dezvoltarea noilor rachete reprezintă o schimbare importantă pentru capacitatea de foc a Coreei de Nord în zona frontierei sudice. Phenianul se referă astfel la regiunea de frontieră cu Coreea de Sud, unde cele două state mențin o prezență militară semnificativă.

Pak Jong-chon, vicepreședintele Comisiei Militare Centrale a Partidului Muncitorilor din Coreea, care a supervizat testul, a subliniat necesitatea concentrării celor mai puternice forțe de atac ale țării în apropierea frontierei sudice, potrivit KCNA.

Ministerul Apărării de la Seul nu a oferit imediat un punct de vedere în urma solicitării Reuters.

Coreea de Nord testează rachete capabile să lovească ținte la 115 kilometri

Phenianul își modernizează constant arsenalul tactic și convențional pe care intenționează să îl desfășoare în apropierea frontierei cu Coreea de Sud.

Lim Eul-chul, profesor la Institutul pentru Studii asupra Orientului Îndepărtat al Universității Kyungnam din Seul, a declarat că utilizarea unui sistem de ghidare de precizie sugerează că rachetele ar putea fi folosite împotriva unor obiective importante din zona metropolitană a Seulului, cu o marjă de eroare de doar câțiva metri.

Potrivit profesorului, această capacitate reprezintă o potențială amenințare pentru zona capitalei sud-coreene, una dintre cele mai dens populate regiuni ale țării. Lim a apreciat că dezvoltarea noilor sisteme ar putea avea și rolul de a amplifica sentimentul de insecuritate în rândul populației sud-coreene.

În luna iunie, liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat teste ale unor arme, inclusiv ale unui lansator de rachete modernizat și ale unor rachete tactice. Phenianul a afirmat la acel moment că respectivele sisteme vor fi utilizate inclusiv pentru apărarea frontierei sudice.

Coreea de Nord își menține poziția privind armele nucleare

Separat, ministrul nord-coreean de Externe, Choe Son Hui, a declarat joi că statutul Coreei de Nord de stat dotat cu arme nucleare este „ireversibil”.

Declarația a venit după ce Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia și-au reafirmat în această săptămână angajamentul față de denuclearizarea completă a Coreei de Nord, în cadrul unei reuniuni trilaterale.

Phenianul respinge însă această perspectivă și susține că își va consolida în continuare capacitățile militare.