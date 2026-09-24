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Un celebru model OnlyFans a scos la licitație numele copilului său. Ea a câștigat o sumă uriașă, copilul a primit un nume bizar

Un celebru model OnlyFans a câștigat o sumă uriașă după ce a scos la licitație numele copilului său. Femeia susține că persoana care a câștigat licitația a plătit 1,2 milioane de lire sterline. Câștigătorul a stabilit că numele copilului va fi BetBolt.
Un celebru model OnlyFans a scos la licitație numele copilului său. Ea a câștigat o sumă uriașă, copilul a primit un nume bizar
sursa foto: Bonnie Blue/FB
Petru Mazilu
24 sept. 2026, 07:57, Știri externe
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Modelul OnlyFans, Bonnie Blue, a licitat numele copilului său la o licitație. Potrivit The Sun, câștigătorul licitației a plătit 1,2 milioane de lire sterline pentru dreptul de a alege numele copilului.

Bebelușul lui Bonnie Blue va primi numele BetBolt. Este numele unui cazinou crypto și al unei platforme de pariuri. Blue a anunțat că intenționează să înregistreze oficial acest nume.

Pe rețelele de socializare au apărut alte posibile nume printre care sunt și oferte neobișnuite. De exemplu, o persoană a licitat pentru numele SIN SHLUHI, dar varianta nu a câștigat.

Modelul OnlyFans, Bonnie Blue, susține că a rămas însărcinată după un maraton sexual cu 400 de bărbați.

Cine este Bonnie Blue

Bonnie Blue, care are numele real Tia Billinger, este o creatoare britanică de conținut pentru adulți și o figură extrem de controversată pe internet. Ea a devenit faimoasă după ce a susținut că a întreținut relații intime cu 1.057 de bărbați în doar 12 ore, un „record” mediatizat intens.

De asemenea, Blue a organizat caravane prin orașe universitare din Marea Britanie pentru a filma conținut pornografic cu tineri atrăgând reacții dure publice și intervenții ale poliției.

A generat scandaluri mediatice internaționale, inclusiv un incident în Bali, unde a fost reținută. Ca urmare a scandalurilor, Bonnie Blue a fost interzisă pe platforma OnlyFans.

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