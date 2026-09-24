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Caz ciudat. O femeie despărțită de soțul ei îi cere acestuia jumătate dintr-un câștig de 223 de milioane de euro

O femeie despărțită de soțul ei îi cere acestuia jumătate din câștigul de 223 de milioane de euro. Cazul ciudat este în Italia. El a câștigat la loterie după ce s-au despărțit, dar ea susține că are dreptul la jumătate din sumă deoarece despărțirea nu a fost consfințită și din punct de vedere legal.
Caz ciudat. O femeie despărțită de soțul ei îi cere acestuia jumătate dintr-un câștig de 223 de milioane de euro
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
24 sept. 2026, 07:26, Social
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Femeia în vârstă de 48 de ani a aflat că fostul ei partener a câștigat o sumă uriașă.

Cei doi trăiesc în orașe diferite, dar informația despre câștig a devenit publică după ce bărbatul s-a lăudat unor prieteni.

Ea și-a angajat doi avocați și solicită jumătate din sumă susținând că în momentul câștigului ei nu erau despărțiți și din punct de vedere legal.

Concret, femeia cere o pensie alimentară de 8.000 de euro pe lună sau plata unei sume unice de 80 de milioane de euro.

Suma este mai mică deoarece se calculează în funcție de câștigul net, după plata taxelor. Continuarea pe Mediafax Italia.

 

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