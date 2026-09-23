Dispută neobișnuită între vecini: Un bărbat a scos pistolul asupra proprietarului unui câine care își făcea nevoile lângă casa sa

Imediat după lăsarea nopții, un bărbat în vârstă de 33 de ani a ieșit la plimbare cu câinele său la periferia orașului Nantes din Franța.

Potrivit Le Figaro, animalul său de companie și-a făcut nevoile la baza unui bloc de apartamente, lucru care l-a enervat pe un vecin aflat pe balconul unuia dintre ele.

Au urmat schimburi de insulte, iar rezidentul a luat un pistol și a tras asupra stăpânului de câine, a declarat o sursă din poliție pentru Le Figaro.

Fereastra holului unde se refugiase proprietarul câinelui s-a spart, iar pompierii au intervenit la fața locului pentru a-i acorda asistență victimei. Stăpânul câinelui suferise o accidentare la șold și a fost transportat ​​la spital.

Ancheta urmează să clarifice circumstanțele incidentului și să stabilească dacă victima a fost lovită direct de glonț sau de un ciob de sticlă.

La fața locului, poliția a recuperat un tub de cartuș de calibrul 7,65 mm, iar arma a fost confiscată.

Suspectul, care era în stare de ebrietate în momentul incidentului și era deja cunoscut poliției, a fost arestat și reținut. Bărbatul în vârstă de 43 de ani a recunoscut fapta, dar susține că împușcăturile au fost accidentale, potrivit sursei citate.