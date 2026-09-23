Unde se trăiește cel mai bine la pensie: Topul țărilor care oferă cea mai mare siguranță financiară și medicală

Norvegia este țara în care pensionarii pot trăi cel mai sigur, potrivit Global Retirement Index al Natixis. Clasamentul compară 44 de țări, iar India încheie lista, cu un scor de doar 8%.

Norvegia a obținut un scor de 83% și a depășit Elveția, lider în ediția anterioară, potrivit presei italiene.

Pe locul doi se află Irlanda, cu 82%, iar Elveția completează podiumul, cu 81%.

Norvegia este prima la bunăstarea materială, a doua la calitatea vieții și a patra la sănătate. Irlanda se remarcă prin locul întâi la finanțe.

Pensia în sine este doar punctul de plecare. Contează și accesul la îngrijiri medicale, puterea de cumpărare a economiilor și mediul în care trăiești. Indexul folosește 18 indicatori, grupați în patru domenii: sănătate, finanțe, bunăstare materială și calitatea vieții.

Contează speranța de viață și cheltuielile medicale. Sunt luate în calcul și inflația, datoria publică, venitul pe cap de locuitor și inegalitățile.

Urmează Islanda, Danemarca și Olanda, toate cu 79%. Primele zece locuri sunt completate de Australia, Germania, Luxemburg și Slovenia. Germania este singura mare economie dezvoltată din top 10.

Alte mari economii se află mai jos. Regatul Unit este pe locul 14, Canada pe 20, iar Statele Unite pe 21. Franța ocupă locul 27, iar Italia locul 29, cu 64%.

Europa Centrală și de Est are rezultate mixte. Cehia este pe locul 11, cu 74%, imediat după Slovenia. Polonia are 65%, Ungaria 61%, iar Letonia 59%.

Sudul Europei stă cel mai prost dintre țările europene. Portugalia are 63%, Grecia 51%, iar Spania doar 48%. La coada clasamentului se află Brazilia, China, Turcia, Columbia și India.