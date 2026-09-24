În Italia sunt tot mai puține salate și roșii în supermarketuri. Ce se întâmplă la raft

Producătorii spun că valurile de căldură din iulie și august au afectat culturile și au redus randamentele. Potrivit Il Post, problema este neobișnuită pentru Italia și ar putea deveni mai frecventă dacă temperaturile ridicate și perioadele de secetă continuă să afecteze agricultura.

Producția de salată a scăzut semnificativ

Lanțurile de supermarketuri au început deja să observe efectele. Coop a raportat că disponibilitatea salatelor mixte și a celor de un singur soi a fost cu 19% mai mică în primele două săptămâni din septembrie față de aceeași perioadă din 2025.

Scăderile sunt confirmate și de producători. OrtoRomi, o organizație care cultivă aproximativ 800 de hectare și deține 200 de sere în Italia, a raportat pierderi de 15-20% pentru salatele cultivate în sere. În cazul culturilor de câmp deschis, precum salata verde, iceberg, andivele, radicchio și alte soiuri, scăderea randamentului a ajuns până la 25%. Bonduelle, companie care furnizează aproximativ 15% din legumele comercializate în supermarketurile italiene, a raportat pierderi de până la 40% pentru anumite soiuri.

Temperaturile ridicate au întârziat ciclurile de cultivare, care durează în mod normal între trei și șase săptămâni. În același timp, mai multe plante au fost afectate și au ajuns să fie eliminate înainte de comercializare. Problemele nu afectează însă toate legumele. Morcovii, dovleceii, cartofii și ceapa nu au în prezent probleme similare de aprovizionare.

Prețurile din piețe au început deja să crească

Efectele asupra consumatorilor nu au fost foarte vizibile în august, însă situația se schimbă pe piețele angro. Potrivit datelor Borsa Merci Telematica Italiana, prețul salatei căpățână a ajuns cu aproape 80% peste nivelul de anul trecut. Roșiile cherry s-au scumpit cu peste 60%, iar soiul „cuore di bue” costă aproximativ de două ori mai mult.

Pentru radicchio roșu, creșterea este aproape de trei ori față de anul trecut. Prețurile angro sunt considerate un indicator pentru evoluția ulterioară din magazine. O parte dintre aceste creșteri ar putea ajunge, în perioada următoare, la consumatori.

Producătorii vorbesc însă despre o problemă mai amplă decât recolta din acest an. Potrivit datelor Istat citate de Il Post, producția de salată din Italia a scăzut cu 10,5% între 2019 și 2023. În aceeași perioadă, producția de morcovi a scăzut cu 11,5%, iar cea de ardei cu 9%.

Tehnologia predictivă aplicată și în agricultura italiană

Agricultura devine astfel tot mai dependentă de condițiile meteorologice imprevizibile. Anul trecut, înghețurile târzii au afectat fructele. În acest an, valurile succesive de căldură au lovit legumele. Producătorii investesc deja în adaptare. Printre soluții se numără sere mai bine protejate, plase împotriva grindinei, sisteme pentru stocarea apei și soiuri mai rezistente la căldură și secetă.

Unele companii folosesc senzori de umiditate, date meteorologice și imagini satelitare pentru a identifica zonele unde culturile vor putea rezista mai bine în următorii ani. Agricultura italiană începe să folosească tot mai mult datele și inteligența predictivă pentru a anticipa efectele schimbărilor climatice asupra recoltelor.