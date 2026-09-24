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„A ajuns într-o situație dificilă”. Mark Rutte explică de ce Putin întâmpină mari probleme în Ucraina

„Putin este într-o situație dificilă”, a declarat Rutte, adăugând că Rusia nu câștigă războiul din Ucraina și că cetățenii celor 32 de țări membre NATO pot rămâne calmi.
„A ajuns într-o situație dificilă”. Mark Rutte explică de ce Putin întâmpină mari probleme în Ucraina
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
24 sept. 2026, 20:47, Știri externe
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Rutte le-a cerut membrilor NATO să ofere „mai mult sprijin pentru Ucraina” dacă „vor cu adevărat să transmită un semnal rușilor cu privire la fiecare incident hibrid, fiecare atac hibrid”.

„Toate opțiunile de răspuns sunt disponibile și vom folosi tot ceea ce este necesar”, a adăugat Rutte, potrivit Euronews.

Declarațiile sale au venit după ce serviciile de informații daneze au avertizat joi asupra unui risc în creștere de acțiuni militare ruse împotriva unor țări NATO, inclusiv noi atacuri hibride.

În același timp, presa spaniolă a relatat că serviciile de informații americane au avertizat țările europene cu privire la o posibilă operațiune rusă cu drone care ar viza Spania, Franța sau Italia.

Pete Hegseth cere Europei să preia conducerea în apărarea continentului

Între timp, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat joi că aliații europeni trebuie să preia conducerea în apărarea propriului continent, cerând transformarea NATO într-o „adevărată alianță militară dură”.

La o reuniune a miniștrilor Apărării din țările NATO, Hegseth a propus o „NATO 3.0”, axată pe consolidarea capacităților militare și descurajarea amenințărilor în Europa.

Declarațiile sale au fost făcute la câteva săptămâni după ce Washingtonul și-a informat aliații că nu va mai furniza anumite nave de război și aeronave în cazul unui atac asupra unui stat membru NATO. Aliații europeni și Canada evaluează în prezent cum să acopere golurile de capabilități rezultate.

„NATO 3.0” este recunoașterea, după Războiul Rece, a faptului că NATO „trebuie să revină la o adevărată alianță militară dură, care să aibă capabilități militare reale, capabile să descurajeze chiar aici, pe continent, și să preia conducerea în apărarea convențională a Europei”, a declarat Hegseth.

Articolul 5 nu obligă automat aliații să ofere sprijin militar

Potrivit articolului 5 din Tratatul fondator al NATO, un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra tuturor. Totuși, această prevedere nu obligă automat aliații să ofere asistență militară.

Statele Unite, care au cele mai mari forțe armate din NATO, încearcă să își reducă rolul în apărarea convențională a Europei. Washingtonul nu intenționează să își retragă armele nucleare staționate în Europa, acestea rămânând un element central al strategiei de descurajare a NATO.

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