Scenariul care pune NATO în alertă: cum ar putea încerca Rusia să rupă Alianța fără o invazie pe scară largă

Un atac rusesc asupra unui stat NATO nu ar începe neapărat cu tancuri și coloane de soldați, potrivit infobae.com.

Un scenariu analizat de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) descrie o posibilă incursiune limitată în Estonia, cu agenți infiltrați, propagandă, grupări separatiste și drone, al cărei scop nu ar fi cucerirea unei țări, ci provocarea unei crize în interiorul Alianței Nord-Atlantice.

ISW precizează că o invazie rusă pe scară largă a unui stat NATO este „extrem de improbabilă”. Institutul atrage însă atenția că Moscova ar putea căuta forme mai limitate de escaladare, capabile să testeze reacția aliaților și să creeze dezacorduri în interiorul NATO.

Narva, punctul de plecare al scenariului

Scenariul analizat are loc în Narva, oraș estonian aflat la granița cu Rusia și locuit în mare parte de persoane vorbitoare de limba rusă.

Potrivit analizei, o operațiune de acest tip ar putea începe cu agenți ruși deja aflați în oraș.

Aceștia ar ocupa puncte importante, precum clădiri publice și zone din apropierea frontierei, apoi ar încerca să alimenteze o narațiune potrivit căreia populația rusofonă din Estonia ar fi persecutată.

În scenariul ISW, ar putea apărea chiar o autoproclamată „Republică Populară Narva”, care ar cere protecția Moscovei.

Rusia ar putea susține atunci că nu invadează Estonia, ci intervine pentru apărarea populației ruse.

Dronele ar putea face diferența

În locul unei operațiuni militare de amploare, Rusia ar putea folosi drone FPV, muniții rătăcitoare și alte aparate lansate de pe teritoriul său pentru a sprijini grupările aflate în Narva și pentru a îngreuna intervenția forțelor estoniene.

ISW estimează că anumite drone ar putea acționa la distanțe de până la 60 de kilometri.

Scopul unui astfel de atac limitat ar fi, potrivit analizei, să creeze o situație suficient de gravă pentru a pune NATO în fața unei dileme politice, fără ca Moscova să recurgă la o invazie terestră de amploare.

Ce spun oficialii baltici

Miza ar fi Articolul 5, principiul apărării colective care stă la baza NATO.

O criză într-un stat baltic ar putea ridica întrebări despre modul în care aliații ar trebui să răspundă și ar putea testa unitatea dintre Statele Unite, Europa și țările baltice, potrivit scenariului analizat de ISW.

Analiza apare într-un moment în care mai multe servicii europene de informații avertizează asupra activității rusești și a posibilității unor operațiuni hibride.

În același timp, oficiali baltici au subliniat că nu există indicii privind un atac iminent asupra NATO.

Tensiunile sunt relevante și pentru România

Joi, două avioane F-18 spaniole de la baza Mihail Kogălniceanu au fost activate după detectarea unor obiective aeriene în apropierea frontierei României cu Ucraina.

Autoritățile au precizat că nu a fost raportată o intrare în spațiul aerian românesc.

Astfel, scenariul ISW nu descrie un atac care are loc acum și nici un plan rusesc confirmat.

Este o analiză despre felul în care Moscova ar putea încerca, în anumite condiții, să provoace o criză într-un stat NATO și să transforme problema militară într-una politică pentru întreaga alianță.