Polonia a ridicat de la sol avioane militare de două ori în cursul dimineții, ca urmare a atacurilor rusești asupra Ucrainei

Polonia a ridicat de la sol avioane militare de două ori, joi dimineața, ca reacție la atacurile rusești asupra Ucrainei. Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a anunțat aceste măsuri de urgență pe pagina de X, potrivit Ukrinform.

„Din cauza atacurilor Federației Ruse asupra teritoriului ucrainean, care implică mijloace de atac aerian, aviația militară operează în spațiul aerian polonez”, a transmis Comandamentul în primul comunicat.

Totodată, au fost activate forțele și mijloacele necesare, inclusiv sistemele de apărare aeriană și cele de recunoaștere radar de la sol, care au fost trecute în stare de alertă. După ce s-a încheiat prima operațiune, armata poloneză a spus că nu a fost detectată nicio încălcare a spațiului aerian al Poloniei.

După noi atacuri rusești asupra Ucrainei, avioanele militare poloneze au fost ridicate din nou de la sol. Sistemele de apărare aeriană și de recunoaștere radar de la sol au fost, de asemenea, activate.

Comandamentul Operațional a precizat că urmărește în permanență situația din Ucraina, iar forțele și mijloacele aflate la dispoziție rămân pregătite pentru o intervenție imediată.

Rusia a atacat din nou Kievul cu rachete balistice și drone în noaptea de 24 septembrie.

Două alerte de dronă s-au emis joi dimineața, în trei județe din România

Polonia nu este singura țară care a luat măsuri în această dimineață. Două alerte de dronă s-au emis joi, în trei județe din România. Este vorba despre Botoșani, unde a fost detectată drona în spațiul aerian al României, Suceava și Tulcea.

Cetățenii au fost informați printr-un mesaj RO-Alert, iar opt avioane, dintre care două F-16 și două F-18, au decolat pentru monitorizarea situației. Drona detectată la Botoșani s-a prăbușit, în apropiere de localitatea Solca, în județul Suceava.