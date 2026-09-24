Comisia Europeană aprobă o sumă record pentru crescătorii de porci din România, afectați de scumpirea combustibililor

Comisia Europeană a aprobat, joi, o schemă de ajutor de stat în valoare de 11 milioane de euro, echivalentul a 59 de milioane de lei, propusă de România pentru sprijinirea crescătorilor de porci afectați de creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Schema a fost aprobată în baza Cadrului temporar privind ajutoarele de stat, având în vedere conflictul din Orientul Mijlociu, METSAF, adoptat de Comisia Europeană la 29 aprilie 2026.

Potrivit Comisiei Europene, scopul acestei măsuri este reducerea impactului costurilor suplimentare suportate de crescătorii de porci care sunt afectați de criza din Orientul Mijlociu în perioada 1 martie 2026 – 31 decembrie 2026.

Ajutorul va fi acordat sub forma unor granturi directe. Valoarea sprijinului va fi calculată în funcție de creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte, care vor fi observate în costurile de producție.

Fiecare întreprindere eligibilă va putea primi cel mult 50.000 de euro. Schema este valabilă până la 31 decembrie 2026.

Comisia Europeană a verificat schema în baza normelor UE

Comisia Europeană a analizat măsura propusă de România în baza normelor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat. Evaluarea a avut în vedere, în special, articolul 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Acest articol permite statelor membre să acorde sprijin pentru dezvoltarea anumitor activități economice, cu respectarea unor condiții.

În cazul României, Comisia a analizat schema și în baza secțiunilor 1 și 2.1 din METSAF, cadrul creat pentru măsurile de sprijin adoptate în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Comisia a constatat că schema respectă condițiile prevăzute în acest cadru.

Ajutorul va fi acordat printr-o schemă „cu un buget estimat clar și va fi acordat pentru a sprijini temporar dezvoltarea întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul creșterii porcinelor”.

Comisia Europeană a concluzionat că măsura este „necesară”, „adecvată” și „proporțională” pentru sprijinirea dezvoltării activității economice.

De asemenea, CE a stabilit că schema „nu afectează în mod negativ condițiile schimburilor comerciale într-o măsură care să contravină interesului comun”.

Pe baza acestei evaluări, Comisia Europeană a aprobat schema notificată de România în baza normelor UE privind ajutoarele de stat.

Măsura se aplică până la sfârșitul anului 2026, iar valoarea maximă a sprijinului pentru fiecare întreprindere este de 50.000 de euro.