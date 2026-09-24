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Avertismentul unui serviciu de informații occidental: Nu putem exclude scenariul unei invazii ruse

Serviciile daneze de informații militare avertizează că o invazie a Rusiei împotriva unui stat membru NATO rămâne un scenariu puțin probabil, însă nu poate fi complet exclus. Agenția susține în același timp, că Rusia pregătește activ acțiuni de sabotaj împotriva industriei de apărare din Danemarca.
Avertismentul unui serviciu de informații occidental: Nu putem exclude scenariul unei invazii ruse
Sursa foto: X
Radu Mocanu
24 sept. 2026, 13:47, Știri externe
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„Există un risc scăzut, dar în creștere, ca Rusia să lanseze atacuri militare limitate împotriva unei țări NATO care se învecinează cu Rusia. Continuăm să considerăm puțin probabil ca Rusia să aibă vreun interes să invadeze o țară NATO, însă nu putem exclude această posibilitate”, a declarat Thomas Ahrenkiel, șeful serviciului danez de informații militare, citat de AFP.  

Posibilitatea acțiunilor hibride

Evaluarea privind amenințarea rusă menționează atât posibilitatea unui atac militar, cât și intensificarea acțiunilor hibride. Potrivit serviciului danez, astfel de acțiuni ar putea avea loc în următoarele luni, inclusiv cu scopul de a distrage atenția statelor europene de la sprijinul acordat Ucrainei. 

Serviciile daneze estimează însă că Rusiei i-ar fi necesare cel puțin șase luni pentru a pregăti și mobiliza forțele necesare unei operațiuni militare de acest tip. 

Planuri de sabotaj și tentative de recrutare

Încă de la începutul lunii, autoritățile de la Copenhaga au transmis că spionajul Moscovei pregătește în mod activ acțiuni de sabotaj care vizează industria de apărare din Danemarca și încearcă să recruteze cetățeni danezi pentru a facilita aceste operațiuni. 

Printre țintele principale ale serviciilor de informații ruse sunt companiile daneze din sectorul militar care au legături directe cu furnizarea de ajutor militar către Ucraina. 

Autoritățile au atras atenția că serviciile ruse încearcă să coopteze danezi pentru a aduna informații de la fața locului, cerându-le să investigheze și să raporteze detaliile privind căile de acces și condițiile de securitate din jurul fabricilor și companiilor vizate. 

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