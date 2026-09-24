O dronă s-a prăbușit în județul Suceava. Două avioane F-16 și alte două F-18 au fost ridicate. Și la Tulcea a fost alertă de dronă

Două alerte de dronă s-au emis joi dimineața, în trei județe. Este vorba despre Botoșani, unde a fost detectată drona în spațiul aerian al României, Suceava și Tulcea. Cetățenii au fost informați printr-un mesaj RO-Alert, iar patru avioane, dintre care două F-16 și două F-18, au decolat pentru monitorizarea situației. Drona detectată la Botoșani s-a prăbușit, în apropiere de localitatea Solca, în județul Suceava.