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O dronă s-a prăbușit în județul Suceava. Două avioane F-16 și alte două F-18 au fost ridicate. Și la Tulcea a fost alertă de dronă

Două alerte de dronă s-au emis joi dimineața, în trei județe. Este vorba despre Botoșani, unde a fost detectată drona în spațiul aerian al României, Suceava și Tulcea. Cetățenii au fost informați printr-un mesaj RO-Alert, iar patru avioane, dintre care două F-16 și două F-18, au decolat pentru monitorizarea situației. Drona detectată la Botoșani s-a prăbușit, în apropiere de localitatea Solca, în județul Suceava.
O dronă s-a prăbușit în județul Suceava. Două avioane F-16 și alte două F-18 au fost ridicate. Și la Tulcea a fost alertă de dronă
Sursa foto: MApN. Fotografir cu caracter ilustrativ
Coralia Frigea
24 sept. 2026, 08:25, Social
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UPDATE 08:30 Drona s-a prăbușit în apropiere de localitatea Solca, județul Suceava

Drona care a pătruns joi dimineața pe teritoriul României, prin Botoșani, s-a prăbușit în județul Suceava, în apropiere de localitatea Solca. Aceasta a zburat timp de patru minute pe cerul României. Ministerul Apărării mai menționează că nu au fost produse pagube, dar nici victime.

La fața locului au ajuns polițiștii și specialiștii în domeniu, care au găsit o dronă de mici dimensiuni, care s-a prăbușit fără a crea un incendiu.

„Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns la fața locului, au securizat perimetrul și au identificat o dronă de mici dimensiuni, fără incendiu la locul prăbușirii”, a mai transmis MApN.

De asemenea, autoritățile mai menționează că și un elicopter IAR-330 SOCAT a decolat de la Baza 95 Aeriană Bacău, pentru a monitoriza situația în continuare.

Știrea inițială

Două alerte de dronă s-au emis joi dimineața, 24 septembrie, în trei județe din România. În nordul țării, o dronă a șiîncălcat spațiul aerian al României.

Incidentul a avut loc în județul Botoșani. Autoritățile de acolo au emis un mesaj RO-Alert, în jurul orei 6:26, atât pentru județul în cauză, cât și pentru locuitorii din Suceava, informează Ministerul Apărării.

La momentul detectării dronei, aceasta se afla pe teritoriul Ucrainei, în apropiere de granița cu România. Militarii au decolat cu două avioane F-16 pentru a supraveghea situația, iar între timp drona a ajuns să încălce spațiul aerian al României.

Un roi de drone, în apropiere de județul Tulcea

De asemenea, un grup de drone a fost detectat în apropierea graniței cu România, de data aceasta lângă Tulcea, pe la Chilia Veche. În noaptea dintre 23 și 24 septembrie, autoritățile au ridicat alte două avioane F-18, pentru monitorizare.

Cetățenii din nordul județului Tulcea au fost alertați în jurul orei 04:41, iar perioada de alertă a fost valabilă până la ora 5:44.

Patru avioane de vânătoare, ridicate pentru monitorizare

Avioane de la două baze militare au decolat noaptea trecută. Este vorba despre două avioane F-16, care au fost ridicate de militari de la Baza 86 Aeriană Borcea, și de două avioane F-18 ale armatei spaniole, care au decolat de la Baza Mihail Kogălniceanu.

„Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de pe Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situației. Situația este în dinamică și vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, au mai transmis reprezentanții MApN.

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