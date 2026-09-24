Ce pompă de căldură se potrivește unei case de 100 sau 150 de metri pătrați? Suprafața este importantă, dar nu este suficientă pentru a răspunde. Contează și cât de bine este izolată locuința, dacă are radiatoare sau încălzire prin pardoseală, dacă există deja o centrală termică și chiar câte persoane locuiesc în casă.

Sunt informații pe care un proprietar le cunoaște, de regulă, fără să fie familiarizat cu puterea unei pompe de căldură, diferențele dintre diverse configurații sau alte specificații tehnice.

Pornind de aici, Ariston a creat un configurator online pentru pompe de căldură, cu 10 întrebări care pot fi parcurse în câteva minute. Pe baza răspunsurilor despre casă și despre modul în care aceasta este utilizată, configuratorul arată ce variante de pompe de căldură pot fi luate în calcul.

Astfel, alegerea nu începe cu întrebarea „6 kW sau 8 kW?”, ci cu una mult mai simplă: cum este casa pe care vrei să o încălzești?

Suprafața casei este doar punctul de plecare

Numărul de metri pătrați este unul dintre primele lucruri luate în calcul atunci când este aleasă o pompă de căldură. Două locuințe cu aceeași suprafață pot avea însă cerințe diferite.

O casă nouă, cu pereții, ferestrele și acoperișul bine izolate, nu se comportă la fel ca o clădire mai veche, unde pierderile de căldură pot fi mai mari. Contează și înălțimea încăperilor, compartimentarea sau zona climatică în care se află locuința.

De aceea, suprafața trebuie privită împreună cu celelalte caracteristici ale casei.

Casă nouă sau locuință în care există deja o instalație?

Și momentul în care este instalată pompa de căldură schimbă datele problemei.

În cazul unei construcții noi, sistemul de încălzire poate fi gândit de la început ținând cont de sursa de căldură, modul în care aceasta este distribuită și spațiul necesar echipamentelor.

Într-o locuință existentă sunt deja lucruri de care trebuie ținut cont: radiatoare, conducte, o centrală termică sau anumite limitări de amplasare. În acest caz, trebuie analizat și cum poate fi integrată pompa de căldură în instalația existentă.

Radiatoare sau încălzire prin pardoseală? Și asta contează

Modul în care este încălzită casa este o altă informație importantă. Încălzirea prin pardoseală, radiatoarele și ventiloconvectoarele funcționează diferit și pot necesita temperaturi diferite ale agentului termic.

Pentru proprietar, poate părea un detaliu. În alegerea unei pompe de căldură, însă, instalația din interiorul casei trebuie luată în calcul împreună cu echipamentul.

În cazul unei renovări, un specialist va putea verifica dacă instalația existentă poate fi păstrată sau dacă sunt necesare modificări.

Dacă există deja o centrală, trebuie înlocuită?

Nu neapărat. Prezența unei centrale termice este, de altfel, una dintre informațiile relevante atunci când sunt analizate variantele pentru o locuință.

Unii proprietari pot lua în calcul înlocuirea sistemului existent, în timp ce în alte situații poate fi analizată o configurație hibridă, în care pompa de căldură funcționează împreună cu centrala termică.

Varianta potrivită depinde de particularitățile casei și de instalația existentă și trebuie stabilită în urma unei evaluări tehnice.

Contează și câte persoane locuiesc în casă

Pompa de căldură poate fi utilizată nu doar pentru încălzire, ci și pentru prepararea apei calde menajere. Din acest motiv, intră în calcul și numărul persoanelor care locuiesc în casă.

Necesarul unei locuințe ocupate de două persoane poate fi diferit de cel al unei familii numeroase. Aceste informații pot influența componentele și capacitatea necesară pentru prepararea și stocarea apei calde.

Cele 10 întrebări nu se referă, așadar, doar la dimensiunea casei, ci și la cum este construită, cum este încălzită și cum este folosită.

Ce afli după cele 10 întrebări

La final, configuratorul pune cap la cap informațiile despre locuință și arată ce pompe de căldură Ariston se potrivesc situației descrise.

Proprietarul nu trebuie să știe dinainte ce putere să caute sau care este diferența dintre monobloc, split ori sistem hibrid. Cele 10 întrebări pornesc de la lucruri mai ușor de identificat: cum este casa, cum este încălzită în prezent și care sunt nevoile de apă caldă.

Rezultatul nu înlocuiește verificarea făcută de un specialist, care va stabili configurația potrivită pentru condițiile reale ale locuinței.

În câteva minute, însă, configuratorul poate răspunde la prima și, probabil, cea mai dificilă întrebare pentru cineva care abia începe să se informeze despre pompele de căldură: ce variante ar trebui să iau în calcul pentru casa mea?