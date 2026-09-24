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Patriarhul Daniel împlinește 19 ani de la întronizare. Programul evenimentelor de la Catedrala Patriarhală

Biserica Ortodoxă Română marchează miercuri, 30 septembrie 2026, 19 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în funcția de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Cu această ocazie, la Catedrala Patriarhală din București vor avea loc mai multe evenimente liturgice și festive.
Patriarhul Daniel împlinește 19 ani de la întronizare. Programul evenimentelor de la Catedrala Patriarhală
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
24 sept. 2026, 08:50, Social
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Programul aniversar începe la ora 09.00, când va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală. Slujba este programată până la ora 11.00.

De la ora 11.00, în același lăcaș de cult, va fi oficiată slujba de Te Deum, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române în cei 19 ani de slujire patriarhală a Patriarhului Daniel.

Patriarhul Daniel, aniversare la 19 ani de la întronizare

După slujbele religioase, la ora 12.00, în sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei va avea loc un moment festiv.

La eveniment sunt așteptați ierarhii membri ai Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc, precum și membrii Permanenței Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Persoanele care doresc să îi transmită mesaje de felicitare Patriarhului Daniel o pot face prin intermediul Cabinetului Patriarhal, prin e-mail, fax sau poștă.

Patriarhul Daniel a devenit al șaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

Preafericitul Părinte Daniel a devenit al șaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, după ce a condus timp de aproximativ 17 ani Mitropolia Moldovei și Bucovinei. El i-a succedat Patriarhului Teoctist, care s-a aflat la conducerea Bisericii Ortodoxe Române timp de aproximativ 21 de ani.

Daniel s-a născut la 22 iulie 1951, în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș.

Între anii 1970 și 1974, a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu. Ulterior, a frecventat cursurile de doctorat ale Institutului Teologic Universitar din București, la Secția Sistematică.

Și-a continuat pregătirea teologică în străinătate, studiind timp de doi ani la Facultatea de Teologie Protestantă a Universității de Științe Umane din Strasbourg și alți doi ani la Universitatea Albert Ludwig din Freiburg, Facultatea de Teologie Catolică.

În cei 19 ani de patriarhat, Patriarhia Română a organizat și coordonat numeroase proiecte și activități în domeniul pastoral, cultural, educațional și social.

Aniversarea din 30 septembrie 2026 va fi marcată printr-un program care include atât slujbe religioase, cât și un moment festiv la Palatul Patriarhiei.

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