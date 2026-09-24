Prima pagină » Social » Alertă de dronă în Suceava. Cursurile au fost suspendate în patru localități până la ora 10:00

Alertă de dronă în Suceava. Cursurile au fost suspendate în patru localități până la ora 10:00

Cursurile au fost suspendate, joi dimineață, până la ora 10:00, în unitățile de învățământ din Solca, Arbore, Botoșana și Cacica, în urma unei alerte privind prezența unei drone în zonă.
Alertă de dronă în Suceava. Cursurile au fost suspendate în patru localități până la ora 10:00
Andrei Rachieru
24 sept. 2026, 08:36, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Decizia a fost luată după consultările reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Suceava cu autoritățile, ca măsură preventivă pentru siguranța elevilor și a personalului din școli, scrie Suceava Live.

„În urma discuțiilor cu autoritățile, până la ora 10:00, unitățile școlare din zona Solca, Arbore, Botoșana, Cacica vor avea cursurile suspendate!”, a transmis șeful IȘJ Suceava, profesorul Ciprian Anton.

Suspendarea temporară a cursurilor a fost dispusă în contextul alertei referitoare la o posibilă dronă semnalată în această zonă.

Autoritățile monitorizează situația, iar reluarea cursurilor este prevăzută după ora 10:00, în funcție de evoluția situației și de eventualele noi informații transmise de autorități.

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
Locul din România care l-a impresionat pe David Popovici în vacanță: „Căutați-l, e extraordinar!”
GSP.ro
Guvernul Mureșan promite să scoată ofițerii acoperiți din presă, partide și biserică și să limiteze la două mandate șefia serviciilor de informații
Gandul
Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în Filiași
Cancan
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Prosport
Controverse în jurul proiectului minier de exploatare a magneziului din Mărginimea Sibiului. Investiția de 400 de milioane de euro, primită cu proteste
Libertatea
Zodia care va da lovitura financiară până pe 27 septembrie, conform Cristinei Demetrescu! Va câștiga dublu sau triplu
CSID
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia