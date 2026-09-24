Alertă de dronă în Suceava. Cursurile au fost suspendate în patru localități până la ora 10:00

Decizia a fost luată după consultările reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Suceava cu autoritățile, ca măsură preventivă pentru siguranța elevilor și a personalului din școli, scrie Suceava Live.

„În urma discuțiilor cu autoritățile, până la ora 10:00, unitățile școlare din zona Solca, Arbore, Botoșana, Cacica vor avea cursurile suspendate!”, a transmis șeful IȘJ Suceava, profesorul Ciprian Anton.

Suspendarea temporară a cursurilor a fost dispusă în contextul alertei referitoare la o posibilă dronă semnalată în această zonă.

Autoritățile monitorizează situația, iar reluarea cursurilor este prevăzută după ora 10:00, în funcție de evoluția situației și de eventualele noi informații transmise de autorități.