Drone în spațiul aerian al Republicii Moldova, în timpul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Nordul țării a fost închis

UPDATE O altă dronă a intrat în spațiul aerian

Potrivit Ministerului Apărării moldovean, o altă dronă a survolat spațiul aerian la 06:58 din direcția loc. Kodîma, reg Vinița UA, în direcția loc. Socola, segmentul transnistrean (RM).

La 07:11, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în proximitatea loc. Cunicea, r-nul Camenca. La 7:46, spațiul aerian zona nord a fost redeschis.

Știrea inițială

Ministerul Apărării din Republica Moldova a anunțat, joi, patru situații în care drone sau obiecte neidentificate au pătruns în spațiul aerian național, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei.

În ultimul, cel mai recent caz, autoritățile de la Chișinău au închis, din motive de securitate, spațiul aerian din zona de nord a țării.

Potrivit Ministerului Apărării, primul caz a fost înregistrat la ora 06:14. Un aparat de zbor fără pilot a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Chelimenți, regiunea Cernăuți, Ucraina.

„În contextul atacurilor masive ale Federaţiei Ruse asupra Ucrainei, Serviciul Operaţii Aeriene informează că a detectat survolarea neautorizată a spaţiului aerian naţional de către un aparat de zbor fără pilot, care a pătruns în spaţiul aerian al Republicii Moldova la ora 06:14, din direcţia localităţii Chelimenţi, regiunea Cernăuţi, Ucraina, şi a traversat frontiera de stat în direcţia localităţii Larga, raionul Briceni”, a anunțat Ministerul Apărării de la Chișinău.

La ora 06:16, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova și s-a deplasat în direcția localității Chelimenți din Ucraina.

Un alt obiect neidentificat a fost observat joi, la ora 05:21, de o patrulă a Poliției de Frontieră din Republica Moldova. Acesta se deplasa din direcția localității Velicoe Coșnița, regiunea Vinița, Ucraina, spre localitatea Vasilcău, raionul Soroca.

Ulterior, obiectul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova.

Un al treilea obiect a traversat spațiul aerian național la ora 06:35, din direcția localității Pridnistreanske, regiunea Vinița, Ucraina, spre Volovița, raionul Soroca.

La ora 06:45, obiectul a fost observat și de cetățeni, care au anunțat că acesta zbura pe direcția Gura Căinarului-Lunga-Băhrinești-Gura Camencii, în raionul Florești.

Autoritățile de la Chișinău au decis, din motive de securitate, închiderea spațiului aerian din nordul Republicii Moldova și continuă monitorizarea situației.

„Din motive de securitate, spaţiul aerian al Republicii Moldova în zona nord a fost închis. Serviciul Operaţii Aeriene continuă monitorizarea spaţiului aerian naţional, în coordonare cu autorităţile competente şi partenerii”, transmit autoritățile de la Chișinău.