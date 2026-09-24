Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Două avioane F-18 spaniole au decolat pentru monitorizare

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la ora 04:41 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă de Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 05:44, a anunțat MApN.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat o activitate aeriană intensă în noapte de miercuri spre joi în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în apropierea graniței cu România.

În cursul dimineții de joi, autoritățile ucrainene au semnalat în mod repetat grupuri de drone de atac provenite din direcția Mării Negre și care se deplasau spre regiunea Odesa. La ora 03:57, Forțele Aeriene ucrainene au raportat drone de atac provenite din Marea Neagră și îndreptându-se spre sudul regiunii Odesa, în zona Tatarbunar, în apropiere de Chilia Veche.