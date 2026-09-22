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Alertă aeriană în nordul județului Tulcea după detectarea unei „ținte” în apropierea graniței cu Ucraina

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat marți o „țintă aeriană” care evolua în nord-estul localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România, iar autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea după detectarea unei „ținte” în apropierea graniței cu Ucraina
Mediafax Foto
Petre Apostol
23 sept. 2026, 00:02, Știrile zilei
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Potrivit MApN, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației aeriene.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 23.35 pentru populația din nordul județului Tulcea.

MApN a precizat că va reveni cu informații pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

Din informarea ministerului reiese că „ținta aeriană” a fost detectată în apropierea localității Vâlkove, pe teritoriul ucrainean, în proximitatea graniței României. Nu a fost anunțată o pătrundere în spațiul aerian național.

Situații similare au avut loc în ultimele luni în zona de nord a județului Tulcea, în contextul atacurilor rusești cu drone asupra infrastructurii din sudul Ucrainei.

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