Judecătorul care a respins arestarea lui Călin Georgescu l-a lăsat în libertate și pe Marian Vanghelie. Vanghelie: Să se vadă cât de corect e. Ăsta trebuie să intre în istorie

Vlad Andriescu este judecător la Secția I Penală a Tribunalului București și a analizat cererea DIICOT prin care procurorii solicitau arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu.

Magistratul a respins solicitarea procurorilor și a dispus ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să fie cercetat sub control judiciar. Decizia nu este definitivă.

Același judecător a respins în 2022 arestarea lui Marian Vanghelie

Numele lui Vlad Andriescu apare și într-un alt dosar intens mediatizat.

În ianuarie 2022, DNA a cerut arestarea preventivă a lui Marian Vanghelie și a altor persoane în dosarul cunoscut drept „Economat”, în care procurorii investigau presupuse fraude legate de achizițiile unor instituții din Sectorul 5.

Propunerea de arestare preventivă a persoanelor din dosar a fost împărțită între două complete ale Tribunalului București.

Dosarul lui Marian Vanghelie, al fratelui său, Paul Vanghelie, și al mai multor funcționari a ajuns la judecătorul Vlad Andriescu.

Magistratul a respins atunci solicitarea DNA de arestare preventivă și a dispus măsura controlului judiciar. Ulterior, Curtea de Apel București a respins contestația procurorilor și a menținut cercetarea în libertate a fostului primar.

Vanghelie a confirmat

Marian Vanghelie a vorbit despre această legătură într-o intervenție la OTV.

Vanghelie a susținut, fără să aducă dovezi, că magistratul ar fi rezistat unor presupuse presiuni în perioada în care procurorii cereau arestarea sa.

„Am aflat atunci când au vrut să mă aresteze pe mine, că a închis omul telefonul. Câte telefoane sunau să mă aresteze, domne”, a declarat Marian Vanghelie, fără să prezinte dovezi.

Vanghelie l-a elogiat pe magistrat după soluția în cazul Georgescu.

„Acest om trebuie să se vadă cum analizează toate procesele pe care le judecă. Să se vadă cât de corect e. Ăsta trebuie să intre în istorie”, a afirmat fostul edil, care a fost inculpat, la rândul său, în mai multe dosare penale.

Dosarul Economat în care Marian Vanghelie a fost reținut în 2022 este încă, la aproape doi ani de la trimiterea în judecată, în camera preliminară a Tribunalului București. Instanța a amânat din nou pronunțarea pe 21 septembrie 2026. Separat, Curtea de Apel București a dispus pe 9 septembrie ridicarea definitivă a măsurilor asigurătorii instituite de DNA asupra bunurilor și conturilor lui Vanghelie și ale altor inculpați.

Vanghelie este inculpat și într-un al doilea dosar Economat, trimis în judecată de DNA în mai 2026, cu un prejudiciu estimat de procurori la peste 120 de milioane de lei. Cauza se află încă în camera preliminară la Tribunalul București, următorul termen fiind stabilit pentru 20 octombrie.

Cine este judecătorul Vlad Andriescu

Vlad Andriescu este judecător al Secției I Penale a Tribunalului București și a soluționat de-a lungul anilor mai multe dosare importante.

El a dispus, între altele, arestarea preventivă a fostului deputat Alin Trășculescu și a pronunțat în primă instanță o condamnare de șase ani și trei luni de închisoare în cazul omului de afaceri Nelu Iordache, într-un dosar privind fondurile destinate autostrăzii Nădlac-Arad.

Numele magistratului a apărut și în proceduri disciplinare privind întârzieri în redactarea unor hotărâri. O sancțiune cu avertisment aplicată anterior a fost anulată definitiv de Înalta Curte.

În decembrie 2018, în timp ce Secureanu era judecat sub control judiciar, Andriescu i-a permis să părăsească România pentru a merge la Bari, în Italia. Curtea de Apel București a desființat însă soluția și nu i-a permis să plece.