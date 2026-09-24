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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, interviu pentru G4Media, la ora 14:00: producția de arme în România, dronele și programul IAR-99 SM

G4Media difuzează astăzi, de la ora 14:00, un interviu cu ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, despre bugetul de 10 miliarde de euro pentru Apărare, producția de armament în România, dronele rusești și principalele programe de înzestrare ale armatei.
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, interviu pentru G4Media, la ora 14:00: producția de arme în România, dronele și programul IAR-99 SM
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Departamentul Politic
24 sept. 2026, 11:08, Știrile zilei
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G4Media difuzează astăzi, de la ora 14:00, un nou episod al podcastului „Frontier Defense”, care îl are ca invitat pe ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Acesta vorbește despre strategia din spatele bugetului record de 10 miliarde de euro alocat Apărării, din care 40% este destinat înzestrării.

În cadrul interviului, Radu Miruță oferă explicații și în legătură cu regula impusă de Ministerul Apărării Naționale, potrivit căreia marile contracte trebuie să fie legate de producția industrială din România, cu scopul de a relansa capacitățile locale.

„Avem copaci crescuți în fabricile de armament”, spune ministrul, care critică vechiul sistem de offset și problemele companiilor de stat, cum este Romarm, care nu au reușit să respecte la timp comenzile.

Printre proiectele prezentate de Miruță se numără producția de muniție NATO de 155 mm la UM Sadu, asamblarea de drone militare împreună cu Ucraina și obligația grupului Rheinmetall de a construi patru nave la Șantierul Naval Mangalia.

Acesta respinge și acuzațiile privind lipsa de transparență în programul SAFE, făcând totuși precizarea că fiecare achiziție trece prin CSAT și Parlament.

În contextul incidentelor repetate cu drone rusești la granița României și al tensiunilor din zona platformei Neptun Deep, unde au fost mobilizate avioane F-16 înarmate, ministrul spune că România a cerut sprijin temporar din partea NATO până la primirea noilor echipamente comandate.

Interviul va include și calendarul pentru livrarea sistemului Patriot de compensare, întârzierile programului IAR-99 SM de la Craiova, dar și campania amplă de recrutare a peste 10.000 de soldați pentru refacerea resursei umane din armată.

Ediția completă a podcastului „Frontier Defense” poate fi urmărită astăzi, de la ora 14:00.

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