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Israelul reacționează la declarațiile lui Macron despre Hamas și Cisiordania: „Absurditate grotescă”

Israelul a reacționat dur la declarațiile președintelui francez Emmanuel Macron privind situația din Cisiordania, făcute în discursul de la Adunarea Generală a ONU. Biroul premierului Netanyahu a calificat drept „o absurditate grotescă” afirmația lui Macron că Hamas nu a activat în Cisiordania.
Israelul reacționează la declarațiile lui Macron despre Hamas și Cisiordania: „Absurditate grotescă”
Petre Apostol
23 sept. 2026, 03:40, Știri externe
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„Absurditatea grotescă a declarației lui Emmanuel Macron este uluitoare”, a transmis biroul lui Netanyahu într-un comunicat, la scurt timp după discursul președintelui francez, marți, la New York.

Potrivit autorităților israeliene, Hamas ar fi desfășurat în mod repetat atacuri în Cisiordania. Biroul premierului a invocat în acest context uciderea, duminică, a unui israelian care avea și cetățenie franceză, atac atribuit de autoritățile israeliene unui membru Hamas.

„Duminică, în ajunul Yom Kippur, cu doar două zile în urmă, Netanel Shukrun – cetățean francez și tată a șase copii – a fost ucis în mașina sa de un terorist Hamas, în Iudeea și Samaria. În ultimele sale clipe, i-a spus fiului său să fugă. Teroriștii Hamas comit atacuri împotriva evreilor aproape în fiecare zi. Ei au ucis nenumărați civili israelieni în Iudeea și Samaria. Ignoranța nu este o scuză pentru a șterge sângele vărsat”, a mai transmis biroul premierului israelian.

Declarația lui Macron de la ONU

În discursul de marți, Macron a criticat situația din Cisiordania și a denunțat ceea ce a descris drept încălcări repetate ale drepturilor palestinienilor.

Referindu-se la teritoriul administrat în mare parte de Autoritatea Palestiniană, președintele francez a spus: „Hamas nu a fost niciodată activ în Cisiordania”, afirmație care a provocat imediat reacții din partea unor oficiali israelieni.

Mai multe surse israeliene au subliniat însă că Hamas nu controlează Cisiordania așa cum controlează Fâșia Gaza, dar are de mult timp o prezență și rețele în teritoriu și a fost implicat în atacuri împotriva israelienilor.

Macron critică și violențele din Cisiordania

În discursul său, Macron a criticat și violențele comise de coloniști israelieni împotriva palestinienilor și a avertizat că evoluțiile din Cisiordania pun în pericol perspectiva unei soluții cu două state.

Datele ONU arată că violențele coloniștilor israelieni în Cisiordania s-au intensificat semnificativ în 2026. OCHA a raportat o medie de aproximativ șase atacuri pe zi care au provocat victime sau pagube materiale, cel mai ridicat ritm susținut înregistrat de organizație.

Macron a legat situația din Cisiordania de problema mai largă a conflictului israeliano-palestinian și a susținut că soluția cu două state rămâne esențială pentru securitatea Israelului și a palestinienilor.

Critici și din partea altor oficiali israelieni

Afirmația lui Macron a fost criticată și de ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich, care a susținut că Hamas are un rol activ în atacurile din Cisiordania. Liderul partidului Yash Atid, Gadi Eisenkot, l-a acuzat, de asemenea, pe președintele francez că face o afirmație „ruptă de realitatea din teren”, potrivit AFP.

Reacția israeliană intervine cu două zile înainte ca Benjamin Netanyahu să susțină propriul discurs la Adunarea Generală a ONU. Premierul israelian a declarat deja că intenționează să apere acțiunile Israelului și să răspundă criticilor formulate la nivel internațional.

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