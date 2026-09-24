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Seară spectaculoasă, la startul în Liga Națiunilor. Haaland, eroul Norvegiei în disputa cu Danemarca. Portugalia, debut cu victorie, în vreme ce Țările de Jos și Germania încheie la egalitate.

Erling Haaland a marcat de două ori și a adus Norvegiei victoria în duelul cu Danemarca, joi, la startul noii ediții din Liga Națiunilor, într-o seară în care Portugalia a debutat cu victorie, Țările de Jos și Germania au încheiat la egalitate, iar Grecia a întors spectaculos meciul cu Serbia.
Seară spectaculoasă, la startul în Liga Națiunilor. Haaland, eroul Norvegiei în disputa cu Danemarca. Portugalia, debut cu victorie, în vreme ce Țările de Jos și Germania încheie la egalitate.
sursă foto: Fredrik Varfjell/NTB/dpa
Petre Apostol
25 sept. 2026, 00:02, Sport
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La Oslo, Norvegia a început în forță și a avut un avantaj de două goluri după primele 18 minute, însă Danemarca a revenit și a restabilit egalitatea până în minutul 60. Haaland a fost cel care a decis partida, marcând din nou în minutul 74, după o pasă a lui Martin Ødegaard.

Oscar Bobb deschisese scorul în minutul 14, iar Haaland majorase avantajul patru minute mai târziu. Mikkel Damsgaard a redus din diferență în minutul 25, iar Rasmus Højlund a egalat în minutul 60.

Norvegia a încheiat în inferioritate numerică, după ce David Wolfe a fost eliminat în prelungirile partidei.

Tot în Grupa A4, la Lisabona, Portugalia a trecut de Țara Galilor prin golul înscris de João Félix în prima repriză. Cristiano Ronaldo a marcat ulterior, în partea a doua, însă reușita sa a fost anulată pentru ofsaid după verificarea VAR.

Portugalia este deținătoarea trofeului în Liga Națiunilor.

La Amsterdam, Țările de Jos și Germania au încheiat la egalitate în Grupa A2. Germania a deschis scorul în minutul 32, prin Lukas Nmecha. Cody Gakpo a salvat gazdele în prelungiri, egalând în minutul 90+2.

Partida a reprezentat debutul lui Xavi Hernández pe banca naționalei Țărilor de Jos și al lui Jurgen Klopp în funcția de selecționer al Germaniei.

În aceeași grupă, Grecia a obținut o victorie spectaculoasă la Belgrad, revenind după ce Serbia a deschis scorul în minutul 4, prin Andrija Živković. Christos Tzolis a egalat în minutul 74, iar Tasos Douvikas a marcat golul victoriei în minutul 90+5, cu o lovitură de cap după o centrare a lui Kostas Tsimikas.

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