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Gică Hagi a definitivat lotul pentru Suedia – România | Nouă tricolori rămân la Mogoșoaia

Nouă tricolori vor continua antrenamentele la Mogoșoaia, Dinamo și Rapid nu vor avea reprezentanți în lotul deplasat pentru meciul cu Suedia, în timp ce Universitatea Craiova are trei jucători păstrați pentru partida de la Stockholm. Hagi a redus lotul pentru meciul cu Suedia la 23 de fotbaliști.
Gică Hagi a definitivat lotul pentru Suedia – România | Nouă tricolori rămân la Mogoșoaia
Mediafax
24 sept. 2026, 12:31, Sport
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Gică Hagi a definitivat lotul României pentru meciul cu Suedia din Liga Națiunilor.

Selecționerul a decis ca nouă dintre cei 32 de jucători rămași în lot să nu facă deplasarea la Stockholm, urmând să continue pregătirea la Mogoșoaia pentru partidele următoare, potrivit Prosport.

România va întâlni Suedia vineri seară, la Stockholm, într-un program aglomerat pentru echipa națională.

Cei nouă fotbaliști vor urma un program de pregătire separat

După partida cu Suedia, tricolorii vor juca luni, la București, cu Bosnia-Herțegovina, apoi vor întâlni Polonia în deplasare și, ulterior, din nou Suedia, de această dată pe teren propriu.

Potrivit informațiilor publicate de ProSport, decizia lui Hagi este legată de planul tactic pentru meciul cu Suedia și de programul încărcat al naționalei.

Cei nouă fotbaliști rămași la Mogoșoaia vor evita deplasarea la Stockholm și vor urma un program de pregătire separat, cu posibilitatea de a fi utilizați în celelalte trei partide, în funcție de deciziile selecționerului.

Niciun reprezentant în lotul pentru partida cu Suedia

Printre jucătorii care nu vor face deplasarea se numără Raul Opruț și Cătălin Cîrjan, ambii de la Dinamo.

Astfel, liderul Superligii nu va avea niciun reprezentant în lotul pentru partida cu Suedia.

Nici Rapid nu va avea un jucător în lotul deplasat în Suedia.

Olimpiu Moruțan, singurul rapidist rămas în lotul final după retragerea celorlalți jucători de pe lista preliminară, va rămâne la Mogoșoaia.

Un lot de 33 de jucători, redus la 32

De la Universitatea Craiova, Alexandru Cicâldău și David Matei nu vor face deplasarea. În schimb, Nicușor Bancu, Vladimir Screciu și Tudor Băluță au fost incluși în lotul pentru partida de la Stockholm.

Lista celor nouă este completată de Daniel Bîrligea, Marius Marin, Tony Strata și Bogdan Racovițan.

Bîrligea este legitimat la Frosinone, Marin la Al Nasr, Strata la Vitoria Guimaraes, iar Racovițan la Rakow.

În total, Hagi a anunțat inițial un lot de 33 de jucători, redus ulterior la 32 după accidentarea lui Denis Drăguș.

Pentru meciul cu Suedia, selecționerul va deplasa 23 de fotbaliști.

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