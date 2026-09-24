Simone Tempestini devine campion național pentru a 11-a oară dacă termină în top 5 la Raliul Vâlcii

Avans de 16.4 puncte în fruntea clasamentului

Simone Tempestini conduce clasamentul Campionatului Național de Raliuri cu 174 de puncte, având un avans de 16.4 puncte față de colegul său de la Napoca Rally Academy, Norbert Maior. Andrei Gîrtofan ocupă locul al treilea, la 27.4 puncte în urma liderului.

Această diferență îi permite lui Tempestini să devină campion dacă termină raliul în top 5, fără a mai depinde de rezultatele adversarilor săi direcți.

Pilotul a luat startul în cinci etape în acest sezon și a obținut trei victorii, în Argeș, Cluj și Sibiu. În Maramureș și Harghita, Tempestini s-a clasat pe a doua treaptă a podiumului, după ce s-a confruntat cu probleme tehnice.

Tempestini putea să își adjudece titlul de campion încă din etapa de la Iași, însă a ales să concureze în Campionatul European de Raliuri (ERC), în Marea Britanie, sprijinindu-și echipa, MRF Tyres Team, în lupta pentru titlul continental.

Traseu spectaculos pe macadamul din Vâlcea

În cursa de la Vâlcea, Tempestini o va avea în dreapta sa pe copilota Carmen Poenaru.

„Abia aștept să luăm startul în această etapă. Am făcut recunoașterile traseului și mi-a plăcut mult ce am văzut. Este un raliu spectaculos, dar, ca pe orice macadam, orice greșeală te poate costa”, a declarat pilotul, înainte de cursă.

La startul ediției a 3-a a Raliului Vâlcii sunt înscrise 60 de echipaje. Competiția numără 13 probe speciale și se va încheia sâmbătă, cu superspeciala găzduită în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea.