Gabriela Ruse, revenire spectaculoasă la Seoul. Românca s-a calificat în sferturi la Korea Open

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse s-a calificat joi în sferturile de finală ale turneului Korea Open, după un meci cu emoții în optimile de la Seul, în fața reprezentantei gazdelor, Yeonwoo Ku.

Sud-coreeanca a câștigat primul set și a condus cu 4-2 în al doilea, dar sportiva română a revenit și a întors meciul. În cele din urmă, după o tensiune imensă, Gabriela Ruse a câștigat partida cu scor 2-6, 7-6, 6-1.

Meciul dintre cele două a durat două ore și 16 minute. În sferturile de finală, Gabriela Ruse o va întâlni pe Anna Bondar, din Ungaria, ocupanta locului 69 în clasamentul mondial.

Pentru calificarea în sferturi, Gabriela Ruse va primi 7.025 de dolari și 54 de puncte WTA.