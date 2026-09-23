Dinamo București câștigă clar cu KB Peja, în manșa tur din deplasare în preliminariile FIBA Europe Cup

Partida s-a disputat în sala „Karagac” din Peja, în cadrul unei duble manșe în care returul este programat la București, pe 30 septembrie. Câștigătoarea acestei confruntări va obține calificarea în sezonul regulat al competiției.

Formația bucureșteană s-a impus în primul act cu 27-11 și a intrat la pauză cu un avantaj de 41-29. După revenirea de la vestiare, echipa antrenată de Žydrūnas Urbonas a mărit diferența, câștigând sfertul al treilea cu 27-12 și ultimul act cu 28-17.

Dinamo a avut un avantaj maxim de 41 de puncte și a fost în avantaj timp de 38 de minute și patru secunde. Pe parcursul partidei au existat doar o schimbare de lider și o singură situație de egalitate. Bucureștenii au reușit și o serie maximă de 11-0.

Din punct de vedere statistic, Dinamo a avut o eficiență net superioară la aruncări. Bucureștenii au transformat 53,7% dintre aruncările din acțiune, față de 31,3% ale gazdelor. La aruncările de două puncte, Dinamo a avut 68,3%, iar Peja 43,2%. De la distanță, echipa bucureșteană a înscris 30,8% dintre tentative, față de numai 16,7% pentru formația kosovară.

Formația antrenată de Žydrūnas Urbonas a avut o prestație solidă, terminând partida și cu 29 de pase decisive și 45 de recuperări.

DJ Burns, liderul echipei Dinamo

Derrick Marks și DJ Burns au fost principalii marcatori ai bucureștenilor, cu câte 16 puncte. DJ Burns a fost cel mai eficient jucător al dinamoviștilor, la cele 16 puncte adăugându-se și 11 recuperări și cinci pase decisive, încheind partida cu 28 indice de eficiență.

Rostyslav Novitskyi a înscris 15 puncte, cu 6 din 6 la aruncările de două puncte și 3 din 4 de la linia de libere. Ousmane Drame a contribuit cu 10 puncte și opt recuperări, în timp ce Radu Vîrnă a adăugat nouă puncte și patru pase decisive.

De partea cealaltă, cei mai buni marcatori ai lui KB Peja au fost Robert Smith și Xavier Johnson, ambii cu câte 11 puncte.

Pentru echipa bucureșteană, victoria îi oferă un avantaj consistent înaintea returului. Meciul al doilea al dublei manșe este programat miercuri, 30 septembrie, la București, de la ora 19:00. Câștigătoarea confruntării va obține calificarea în sezonul regulat al FIBA Europe Cup 2026-27.

În cazul calificării, echipa bucureșteană va fi repartizată în Grupa B a FIBA Europe Cup, alături de BC Oostende (Belgia), NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz (Ungaria), FIATC Girona (Spania), Zastal Zielona Gora (Polonia) și Patrioti Levice (Slovacia).

România are deja două reprezentante în faza grupelor competiției.

SCMU Craiova este în Grupa C, alături de Sporting CP (Portugalia), BC Rilski Sportist (Bulgaria), Kolossos H Hotels (Grecia), Esenler Erokspor (Turcia) și Gence BC (Azerbaidjan).

CSM CSU Raiffeisen Oradea va evolua în Grupa H, alături de Fribourg Olympic Basket (Elveția), VEF Riga (Letonia), Mykonos BC (Grecia), Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria) și câștigătoarea dublei dintre BC Parnu (Estonia) și Neftchi SC (Azerbaidjan).