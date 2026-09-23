Surpriză uriașă la Europeanul de volei masculin. Finlanda elimină Italia, campioana mondială, în sferturile de finală

Finlanda s-a impus cu scorul de 3-2 (21-25, 28-26, 25-16, 19-25, 15-12), după o oră și 35 de minute de joc. Finlandezii s-au calificat în semifinalele EuroVolley pentru a doua oară în istorie.

În tiebreak, Italia a condus cu 5-2 și apoi cu 11-8, însă Finlanda a revenit spectaculos. Un as al lui Luka Marttila a restabilit egalitatea la 12-12, iar finlandezii au câștigat următoarele trei puncte, încheind setul la 15-12 și meciul cu 3-2.

Joonas Jokela a fost principalul marcator al Finlandei, cu 28 de puncte, dintre care 27 din atac și unul din blocaj. Luka Marttila a adăugat 22 de puncte, inclusiv trei ași, iar Mika Haapaniemi a contribuit cu 10 puncte și cinci blocaje. Pentru Italia, Yuri Romano a fost cel mai bun realizator, cu 20 de puncte.

„Se simte incredibil. Chiar dacă este o victorie uriașă, încă nu am realizat nimic, parcursul nostru continuă. Dar, evident, să câștigi împotriva Italiei, a campioanei mondiale, în Italia, este extraordinar”, a declarat Joonas Jokela, desemnat jucătorul meciului.

Finlanda va întâlni în semifinale Franța, care a eliminat România în sferturile de finală, cu 3-0.

Slovenia continuă seria semifinalelor

În primul meci al zilei, Slovenia a trecut de Belgia cu 3-1 (25-22, 25-22, 20-25, 25-13) și s-a calificat în semifinalele EuroVolley pentru a patra ediție consecutivă. Slovenii, medaliați cu bronz la ediția precedentă, au controlat în mare parte partida și au închis meciul fără emoții în setul al patrulea.

Rok Možič a fost principalul marcator al Sloveniei, cu 18 puncte, urmat de Nik Mujanović, cu 14, și Klemen Čebulj, cu 12. Pentru Belgia, Ferre Reggers a înscris 23 de puncte.

Slovenia va juca în semifinală împotriva Poloniei, care a învins Germania cu 3-0.

Astfel, tabloul semifinalelor EuroVolley 2026 este complet. Slovenia – Polonia și Finlanda – Franța se vor confrunta vineri, de la ora 18:00, respectiv 22:00, pentru un loc în finala competiției.

Campionatul European masculin din 2026 este organizat de Italia, Bulgaria, Finlanda și România. Semifinalele și finalele au loc la Assago, lângă Milano, în Italia.