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Surpriză uriașă la Europeanul de volei masculin. Finlanda elimină Italia, campioana mondială, în sferturile de finală

Finlanda a produs surpriza Campionatului European de volei masculin, eliminând Italia, campioana mondială en-titre și una dintre gazdele turneului, în sferturile de finală disputate miercuri la Torino. În semifinale, va întâlni Franța, campioana olimpică eliminând România în sferturi.
Surpriză uriașă la Europeanul de volei masculin. Finlanda elimină Italia, campioana mondială, în sferturile de finală
sursă foto: CEV
Petre Apostol
24 sept. 2026, 02:45, Sport
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Finlanda s-a impus cu scorul de 3-2 (21-25, 28-26, 25-16, 19-25, 15-12), după o oră și 35 de minute de joc. Finlandezii s-au calificat în semifinalele EuroVolley pentru a doua oară în istorie.

În tiebreak, Italia a condus cu 5-2 și apoi cu 11-8, însă Finlanda a revenit spectaculos. Un as al lui Luka Marttila a restabilit egalitatea la 12-12, iar finlandezii au câștigat următoarele trei puncte, încheind setul la 15-12 și meciul cu 3-2.

Joonas Jokela a fost principalul marcator al Finlandei, cu 28 de puncte, dintre care 27 din atac și unul din blocaj. Luka Marttila a adăugat 22 de puncte, inclusiv trei ași, iar Mika Haapaniemi a contribuit cu 10 puncte și cinci blocaje. Pentru Italia, Yuri Romano a fost cel mai bun realizator, cu 20 de puncte.

„Se simte incredibil. Chiar dacă este o victorie uriașă, încă nu am realizat nimic, parcursul nostru continuă. Dar, evident, să câștigi împotriva Italiei, a campioanei mondiale, în Italia, este extraordinar”, a declarat Joonas Jokela, desemnat jucătorul meciului.

Finlanda va întâlni în semifinale Franța, care a eliminat România în sferturile de finală, cu 3-0.

Slovenia continuă seria semifinalelor

În primul meci al zilei, Slovenia a trecut de Belgia cu 3-1 (25-22, 25-22, 20-25, 25-13) și s-a calificat în semifinalele EuroVolley pentru a patra ediție consecutivă. Slovenii, medaliați cu bronz la ediția precedentă, au controlat în mare parte partida și au închis meciul fără emoții în setul al patrulea.

Rok Možič a fost principalul marcator al Sloveniei, cu 18 puncte, urmat de Nik Mujanović, cu 14, și Klemen Čebulj, cu 12. Pentru Belgia, Ferre Reggers a înscris 23 de puncte.

Slovenia va juca în semifinală împotriva Poloniei, care a învins Germania cu 3-0.

Astfel, tabloul semifinalelor EuroVolley 2026 este complet. Slovenia – Polonia și Finlanda – Franța se vor confrunta vineri, de la ora 18:00, respectiv 22:00, pentru un loc în finala competiției.

Campionatul European masculin din 2026 este organizat de Italia, Bulgaria, Finlanda și România. Semifinalele și finalele au loc la Assago, lângă Milano, în Italia.

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