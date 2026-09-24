Legenda baschetului francez Tony Parker, debut cu victorie în Euroligă pe banca echipei Asvel. După 12 ani, Jonas Valančiūnas a revenit în Europa. Toate rezultatele primei zile din Euroliga de baschet

Echipa pregătită de Tony Parker a controlat partida disputată pe teren propriu contra Maccabi Rapyd Tel Aviv în special după pauză și a reușit să se desprindă în sfertul al patrulea, pentru a încheia prima rundă cu un succes la 10 puncte diferență. ASVEL Villeurbanne s-a impus scor 84-74.

Valančiūnas a revenit la Žalgiris

Jonas Valančiūnas a avut o revenire cu dreptul în baschetul european, după 12 ani petrecuți în NBA, evoluând pentru Toronto Raptors, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans și Washington Wizards. Rrevenit în Europa la Žalgiris Kaunas, Valančiūnas a înscris 13 puncte și a avut opt recuperări, contribuind la victoria lituanienilor, scor 83-77, în deplasare cu Steaua Roșie Belgrad.

Žalgiris a condus cu 21-11 după primul sfert, dar gazdele au revenit și au transformat partida într-un duel echilibrat. La 72-72, Nigel Williams-Goss a înscris un coș de trei puncte cu 3 minute și 4 secunde înainte de final, iar echipa din Kaunas a păstrat avantajul până la sirena finală. Williams-Goss a încheiat cu 14 puncte și șase pase decisive.

Un alt meci decis în final a avut loc la Sofia, unde FC Bayern Munchen a învins Hapoel IBI Tel Aviv cu 86-84. Hapoel a recuperat un deficit de 18 puncte în ultimul sfert și a preluat conducerea, însă Johannes Voigtmann a înscris coșul de trei puncte care a întors din nou partida, cu 34,3 secunde înainte de final. Andi Obst a fost principalul marcator al lui Bayern, cu 19 puncte.

Adversara lui U-BT Cluj din ABA League, victorie cu Real Madrid

Dubai Basketball, adversară a campioanei României U-BT Cluj în ABA League, a debutat în Euroligă printr-o victorie la limită în fața lui Real Madrid, scor 78-77. Partida a avut 18 schimbări de lider, iar coșul decisiv a fost înscris de McKinley Wright, de la trei puncte. Real Madrid a avut ultima posesie, dar Andres Feliz nu a reușit să înscrie. Dwayne Bacon a marcat 24 de puncte pentru formația din Dubai.

Panathinaikos Atena a început noul mandat al lui Željko Obradović cu o victorie categorică, 91-72 cu Paris Basketball. Sylvain Francisco a fost principalul marcator al grecilor, cu 18 puncte, în timp ce Mathias Lessort a reușit 15 puncte, nouă recuperări, trei capace, două pase decisive și două intercepții.

FC Barcelona a trecut de Anadolu Efes Istanbul, scor 89-82, după ce a revenit de la un deficit de două cifre. Dario Brizuela a înscris 20 de puncte, iar Kevin Punter a marcat 10 dintre cele 18 puncte ale sale în sfertul al patrulea. Pentru Efes, Mike James a fost cel mai bun marcator, cu 22 de puncte.

Campioana Olympiacos Pireu a început apărarea trofeului cu un succes în deplasare, 106-89 cu Baskonia. Tyler Dorsey a înscris 25 de puncte, Sasha Vezenkov a adăugat 22, iar noul conducător de joc Jean Montero a contribuit cu 15 puncte și cinci pase decisive.