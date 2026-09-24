Startul Ligii Adriatice la baschet masculin, amânat din cauza unor problemele legate de arbitri. U-BT Cluj-Napoca avea programat debutul în noul sezon duminică, în deplasare

Partida era programată inițial de la ora 13:00 și ar fi trebuit să deschidă pentru campioana României noul sezon al Ligii Adriatice. Noua dată pentru confruntarea dintre Mega Basket și U-BT Cluj urmează să fie stabilită și anunțată ulterior.

Decizia a fost luată joi, în cadrul unei reuniuni a membrilor ABA League, unde propunerea de amânare a etapei inaugurale a fost aprobată cu 11 voturi pentru și o abținere, potrivit comunicatului ligii. Totodată, au fost amânate și meciurile programate în prima săptămână din ABA League 2.

Potrivit conducerii ligii, amânarea este legată de problemele privind stabilirea listei de arbitri și organizarea brigăzilor pentru sezonul 2026/2027.

Președinția ligii a precizat că, în urma unui apel deschis lansat la 18 septembrie pentru arbitrii interesați să facă parte din lista de oficiali eligibili, au fost depuse 50 de candidaturi. Președintele Comisiei de Arbitraj, Miguel Ángel Pérez, a întocmit ulterior o listă de 20 de arbitri și a transmis-o membrilor ligii pentru aprobare.

ABA League susține însă că, în aceeași zi, mai mulți arbitri s-au retras după ce au primit mesaje de la o adresă de e-mail prin care erau îndemnați să nu accepte delegări în competiție. Conducerea ligii afirmă că adresa ar fi folosit fără autorizație numele și elementele de proprietate intelectuală ale ABA League și a anunțat că va propune demersuri legale pentru protejarea intereselor organizației și, eventual, recuperarea unor prejudicii.

Reprezentanții Ligii Adriatice urmează să comunice ulterior calendarul pentru meciurile amânate.