Prima pagină » Sport » Startul Ligii Adriatice la baschet masculin, amânat din cauza unor problemele legate de arbitri. U-BT Cluj-Napoca avea programat debutul în noul sezon duminică, în deplasare

Startul Ligii Adriatice la baschet masculin, amânat din cauza unor problemele legate de arbitri. U-BT Cluj-Napoca avea programat debutul în noul sezon duminică, în deplasare

Prima etapă a Ligii Adriatice la baschet masculin (ABA League), competiție regională de baschet masculin din Europa de Est, a fost amânată, astfel că U-BT Cluj-Napoca nu va mai disputa duminică, 27 septembrie, meciul din deplasare cu Mega Basket.
Startul Ligii Adriatice la baschet masculin, amânat din cauza unor problemele legate de arbitri. U-BT Cluj-Napoca avea programat debutul în noul sezon duminică, în deplasare
Foto: U-BT Cluj-Napoca
Petre Apostol
24 sept. 2026, 23:05, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Partida era programată inițial de la ora 13:00 și ar fi trebuit să deschidă pentru campioana României noul sezon al Ligii Adriatice. Noua dată pentru confruntarea dintre Mega Basket și U-BT Cluj urmează să fie stabilită și anunțată ulterior.

Decizia a fost luată joi, în cadrul unei reuniuni a membrilor ABA League, unde propunerea de amânare a etapei inaugurale a fost aprobată cu 11 voturi pentru și o abținere, potrivit comunicatului ligii. Totodată, au fost amânate și meciurile programate în prima săptămână din ABA League 2.

Potrivit conducerii ligii, amânarea este legată de problemele privind stabilirea listei de arbitri și organizarea brigăzilor pentru sezonul 2026/2027.

Președinția ligii a precizat că, în urma unui apel deschis lansat la 18 septembrie pentru arbitrii interesați să facă parte din lista de oficiali eligibili, au fost depuse 50 de candidaturi. Președintele Comisiei de Arbitraj, Miguel Ángel Pérez, a întocmit ulterior o listă de 20 de arbitri și a transmis-o membrilor ligii pentru aprobare.

ABA League susține însă că, în aceeași zi, mai mulți arbitri s-au retras după ce au primit mesaje de la o adresă de e-mail prin care erau îndemnați să nu accepte delegări în competiție. Conducerea ligii afirmă că adresa ar fi folosit fără autorizație numele și elementele de proprietate intelectuală ale ABA League și a anunțat că va propune demersuri legale pentru protejarea intereselor organizației și, eventual, recuperarea unor prejudicii.

Reprezentanții Ligii Adriatice urmează să comunice ulterior calendarul pentru meciurile amânate.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Ion Țiriac a scos «bestia» din colecție! Cum arată limuzina din 1968 pe care au avut-o John Lennon, Coco Chanel, Ceaușescu și Saddam Hussein
GSP.ro
Urgențele României sau „urgențele” lui Ilie Bolojan. Cum a trecut premierul demis, în trei luni de vară, de la „vă dau afară din partid dacă votați Guvernul Veștea” la „țara are nevoie urgentă de Guvernul Mureșan, votați-l!”
Gandul
Familia Regală a Marii Britanii, din nou în doliu! Anunțul trist a fost făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport
„Doctorul în securitate” Lucian Pahonțu contraatacă în instanță. Șeful SPP susține că nici măcar judecătorii nu-i pot desființa teza de doctorat
Libertatea
Verifică ambalajul înainte să cumperi cartofi. Avertismentul pe care nu trebuie să-l mai ignori
CSID
Experiment extrem la Constanța! Ce se întâmplă cu bateria unui SUV hibrid după 24h în apă de mare?
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia