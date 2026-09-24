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Fost atacant al naționalei Angliei dezvăluie că a fost agresat sexual de un bărbat în 2021

Fostul atacant al naționalei Angliei, Andy Carroll, a dezvăluit că a fost victima unei agresiuni sexuale comise de un bărbat în 2021. Sportivul, în vârstă de 37 de ani, care a beneficiat automat de anonimat în calitate de victimă a unei agresiuni sexuale, a făcut totul public în autobiografie.
Fost atacant al naționalei Angliei dezvăluie că a fost agresat sexual de un bărbat în 2021
Sursa Foto: X
Laura Buciu
24 sept. 2026, 20:12, Sport
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Incidentul a avut loc la locuința lui Carroll, în perioada în care acesta evolua pentru a doua oară la clubul din orașul său natal, Newcastle, și a dus la condamnarea agresorului la trei ani de închisoare, potrivit BBC.

Carroll, în prezent jucător și co-proprietar al clubului Dagenham & Redbridge (din ligile inferioare), afirmă că a decis să includă acest episod în cartea autobiografică „Owning it” doar „în ultimul moment”, după ce s-a sfătuit cu partenera sa, Lou Teasdale.

Agresorul era un prieten al partenerei sale, care era plecată la acea vreme, și urma să rămână peste noapte după ce venise la locuința fotbalistului pentru a urmări un meci de box.

Carroll povestește că incidentul a avut loc în timp ce dormea; ulterior, l-a dat pe bărbat afară din casă, iar când acesta a încercat să revină, l-a lovit până la pierderea cunoștinței.

Carroll spune că a plâns în hohote

Carroll, care a evoluat în Premier League și pentru echipele Liverpool și West Ham, a sunat la poliție, mărturisind că a plâns în hohote în brațele bonei copiilor săi.

Agresorul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a fost găsit vinovat de infracțiuni cu caracter sexual și inclus în registrul infractorilor sexuali. Carroll a depus mărturie în instanță, descriind procesul drept „umilitor, jenant și absolut îngrozitor”.

Carroll a scris: „Am fost victima unei agresiuni sexuale; iată, am spus-o. E înfricoșător și doar să te gândești la asta, iar până acum doar câteva persoane știau despre acest lucru”.

Mărturia lui Carroll

„Eu și Lou am petrecut mult timp discutând dacă să includem sau nu acest subiect în carte. I-am evitat pe cei de la editură atât de mult, încât probabil au bănuit că m-am răzgândit în ultimul moment. E înfricoșător să vorbesc despre asta, dar experiența respectivă a contribuit la formarea mea ca om la fel de mult ca toate lucrurile bune din viața mea. Iar dacă faptul că vorbesc despre asta ajută măcar o singură persoană, atunci e bine; va fi meritat tot efortul”, spune fostul atacant.

Carroll, care a adunat nouă selecții în naționala Angliei, a adăugat: „Cele întâmplate mi-au afectat fiecare aspect al vieții. Mă gândeam la asta în fiecare zi, ceea ce făcea dificilă concentrarea asupra oricărui alt lucru, inclusiv a fotbalului… Trauma prin care am trecut nu a dispărut”,

Carroll s-a alăturat echipei Dagenham în iulie 2025 și a bifat șase apariții în National League South în acest sezon.

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